REUTERS/Stringer Der Souveräne Rat im Sudan wird vereidigt (Khartum, 21.8.2019)

Der neu vereidigte Souveräne Rat im Sudan hat als erste Amtshandlung am Sonntag den Ausnahmezustand über die Provinz Rotes Meer verhängt, wie es auf der Nachrichtenseite Sudan Tribune hieß. Hintergrund waren die Auseinandersetzungen zwischen den Volksgruppen der Nuba und der Beni Amer, bei denen in der vergangenen Woche mindestens 16 Menschen gestorben waren.

Der blutige Konflikt hatte vor einer Woche in der Provinzhauptstadt Bur Sudan (Port Sudan) begonnen. Den Behörden vor Ort gelang es nicht, den Streit beizulegen, weil sie sich offenbar auf eine Seite geschlagen hatten. Eine Delegation des Souveränen Rats, die am Donnerstag ans Rote Meer reiste, um zu vermitteln, erreichte zumindest einen Waffenstillstand bis zum 8. September, wie Radio Dabanga am Sonntag mitteilte. Während die Beni Amer alteingesessen sind, wurden die Nuba aus ihrer angestammten Heimat in Südkordofan vertrieben. Vor rund 40 Jahren begann im Sudan mit einem Kredit der Weltbank die Mechanisierung der Landwirtschaft. Um größere Felder zu schaffen, enteignete der Staat viele Kleinbauern, vor allem Nuba. Das verstaatlichte Land rissen sich Großgrundbesitzer unter den Nagel. Ab 1985 gerieten die Nuba in den Sog des sudanesischen Bürgerkriegs mit all seinen schrecklichen Folgen, bis hin zu »ethnischen Säuberungen«.

Das Vorgehen könnte eine Antwort auf stete Kritik an den gemeinsam von Militär und Opposition ausgehandelten Abkommen für die Übergangszeit sein. Dem Souveränen Rat werde noch der Umstand auf die Füße fallen, dass dem Frieden innerhalb des Sudans nicht die oberste Priorität eingeräumt werde, orakelte die Sudanesische Kongresspartei, die Teil des Oppositionsbündnisses »Kräfte der Freiheit und des Wandels« (FFC) ist. In der Verfassungserklärung spielt das Thema keine große Rolle. »Die FFC kapern die Revolution«, zitierte Radio Dabanga am Donnerstag einen Vertreter der Revolutionären Front, in der die bewaffneten Rebellen im Sudan zusammengeschlossen sind. Sie wurden nicht in die Übergangsphase eingebunden und erhielten auch keinen Sitz im Souveränen Rat.

Unterdessen geht in Khartum der Prozess gegen den gestürzten Expräsidenten, Omar Al-Baschir, wegen Korruption weiter. Es geht unter anderem um finanzielle Zuwendungen aus Saudi-Arabien – rund 90 Millionen US-Dollar in seinen 30 Jahren als Staatsoberhaupt. Den Großteil anscheinend in bar, am Staatshaushalt vorbei. Das Geld habe er nicht für sich, sondern für das Land verwendet, verteidigt sich Al-Baschir. Trotzdem fand die Polizei auf seinem Anwesen laut Al-Dschasira (online) Bargeld im Wert von 117 Millionen US-Dollar in verschiedenen Devisen.

Obwohl der Expräsident wegen diverser Menschenrechtsverletzungen mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wird, will ihn die neue Regierung nicht an den Gerichtshof in Den Haag ausliefern. Seine Chancen sind in Khartum allemal besser. Die Mitarbeiter im Justizapparat sind von ihm noch zu Amtszeiten handverlesen worden. »Die Justiz ist verhunzt. Die Richter, die berufen wurden, waren die am loyalsten Parteimitglieder«, sagte der politische Beobachter Quscon­di Abdulschafi am Samstag gegenüber Al-Dschasira. Darum gebe es starke Zweifel an der Unabhängigkeit der Richter.