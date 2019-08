Langer Atem gebraucht

Robert Michael/dpa-Zentralbild Als der Klub 1966 gegründet wurde, hieß er nach dem Mann rechts hinten (Fandemo am 11.8.2019 in Chemnitz)

Auf den obligatorischen Gang zur Fankurve verzichteten die Spieler des Fußballdrittligisten Chemnitzer FC am Sonnabend nach dem 2:2 bei Bayern München II. Begründet wurde das später mit »widerlichen« Äußerungen des eigenen Anhangs. »Bedrohungen und Aussagen wie ›Thomas Sobotzik, du Judensau‹ oder ›Daniel Frahn ist wenigstens kein Neger‹ dürfen in unserer Gesellschaft keine Akzeptanz haben«, teilte der Verein in einer Erklärung mit und kündigte rechtliche Schritte an. »Da geht es um Anzeigen und mögliche Stadionverbote«, ergänzte Klubsprecher Steffen Wunderlich am Sonntag.

Sobotzik, Geschäftsführer des insolventen Klubs, hatte sich mit dem Rauswurf des Kapitäns Daniel Frahn am 5. August bei den Faschisten unbeliebt gemacht. Frahn, Torschützenkönig der Vorsaison (24 Treffer in der Regionalliga Nordost), hatte zwei Tage zuvor im Fanblock an der Seite der Neonazis von »Kaotic Chemnitz« gestanden, die Mitinitiatoren der berüchtigten »Trauermärsche« vom August 2018 gewesen sein sollen. Später erklärte der Stürmer die Kumpelei zur »Privatsache«. Dem mochte sich die Vereinsführung nicht anschließen, da der Kapitän seit dem 9. März gewissermaßen auf Bewährung spielte. An jenem Tag hatte der CFC einen stadtbekannten Neonazi gewürdigt, der gerade verstorben war: Ein Riesenbanner in Frakturschrift und eine Fahne mit weißem Kreuz wurden entrollt, es gab ein Porträt auf der Anzeigetafel und warme Worte des Stadionsprechers. Als Frahn an jenem Frühlingstag ein Tor erzielte, reckte er ein T-Shirt mit der Aufschrift »Support your local Hools« in die Höhe. Als das alles ruchbar wurde, kehrten Sponsoren dem klammen Verein den Rücken, Frahn machte auf doof. Inzwischen hat er Hausverbot, darf nicht mehr ins Stadion. Gegen die fristlose Kündigung hat er Klage beim Arbeitsgericht eingereicht.

Beim ersten Spiel nach dem Rauswurf war Frahn vom Fanblock als »Fußballgott« gefeiert worden, viele hielten Trikots mit seiner Rückennummer hoch. Wie mit Geschäftsführer Sobotzik und Insolvenzverwalter Klaus Siemon zu verfahren sei, war nun in der vergangenen Woche auf der Herrentoilette am Fanblock zu lesen: »TS + KS töten«. Außerdem ermittelt die Polizei wegen eines Hakenkreuz-Graffitos im Stadion. Mit den Ausfällen vom Sonnabend wird sich nun auch der Kontrollausschuss des Deutschen Fußballbundes (DFB) befassen. Man werde »selbstverständlich Ermittlungen aufnehmen«, erklärte dessen stellvertretender Vorsitzender Wolfgang Zieher, der für die 3. Liga zuständig ist. »Beim DFB gibt es null Toleranz für antisemitische und rassistische Parolen.«

Nicht alle mitgereisten Fans wollen die Rufe aus der Kurve wahrhaben. So sagte Markus Müller, Sprecher der Fanszene e. V., dem MDR: »Mittlerweile habe ich mit mehreren Fans gesprochen, die haben mir versichert, dass es solche Rufe und Beleidigungen nicht gegeben hat.« Klubsprecher Wunderlich hielt dagegen: »Wir haben die Äußerungen aber klar und deutlich gehört.« Mit Blick auf den Kampf gegen die Neonazis, die seit den 90er Jahren in der Fanszene des Klubs verankert sind, fügte er an: »Wir wissen, dass wir einen langen Atem brauchen.«

Mit Unterstützung seitens der Lokalpolitik kann der Klub derzeit nicht rechnen. Am kommenden Sonntag ist Landtagswahl in Sachsen, bis dahin wird sich keiner aus dem Fenster lehnen. Einzig die AfD hat klare Position bezogen – sie steht fest hinter Frahn.