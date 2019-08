Stellvertreterkrieg in Hongkong

Kim Kyung-Hoon / REUTERS Prowestlicher Demonstrant in Hongkong mit US-Flagge und »MAGA-Hut« (Make America great again) (3.8.2019)

Bevor Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 5. September zu ihrer Reise nach Beijing aufbrechen wird, legte das einflussreiche Mercator Institute for China-Studies (Merics) am Freitag in Berlin die Position des Thinktanks zur Lage in Hongkong dar. »China zeigt sein wahres Gesicht«, sagte der Leiter des »Forschungsprogramms Wirtschaft«, Max Zenglein. Für ihn liegt der Grund der Unruhen ausnahmslos in der Haltung der Volksrepublik. Die »Ausweitung des Machtanspruchs« Beijings schreite »schneller voran als gedacht«. Er selbst habe zuletzt am Sonntag vor einer Woche an den Protesten in Hongkong teilgenommen. Diese seien »massiv« und »gut organisiert«. So hätten Hunderttausende Demonstranten die Parks besenrein hinterlassen. »Es lag kein Müll auf dem Boden«, äußerte Zenglein.

Ausländische Konzernchefs hätten ihm gegenüber betont, wenn Hongkong seinen Sonderstatus verliere, sei es als internationaler Finanzplatz nicht mehr interessant. Für die Volksrepublik sei Hongkong hingegen zur Abwicklung des internationalen Zahlungsverkehrs »wichtiger denn je«, denn nur dort würden ausländischen Investoren »Rechts- und Währungssicherheit« gewährt. Mittlerweile sei die Stadt aber nicht mal mehr ein »sicherer Hafen« für reiche Chinesen. Hongkong habe seinen »Zenit als globaler Finanzplatz überschritten«, meinte Zenglein. Die zwei Milliarden Dollar, die von der Hongkonger Regierung für ein Konjunkturprogramm zur Verfügung gestellt werden, wirkten nur als ein »Ministimulus«.

Beijing übe starken Druck auf Beschäftigte aus. Die vier großen Steuerberatungsunternehmen Pricewaterhouse Coopers, KPMG, Deloitte und Ernst & Young hätten mittlerweile von der Kritik an der chinesischen Regierung wieder Abstand genommen, ebenso die Fluggesellschaft Cathay Pacific, deren Mitarbeiter am Freitag gegen die Kündigung von Kollegen protestierten, die die Unruhen unterstützt hatten. Zahlreiche schwerreiche chinesische »Tycoons« seien ins angrenzende Shenzhen einbestellt worden, wo »ihnen der Kopf gewaschen« worden sei. Die Ankündigung der Volksrepublik vor gut einer Woche, im angrenzenden Shenzhen eine neue Sonderwirtschaftszone aufzubauen, sei als Zeichen nach dem Motto zu werten: »Wenn ihr nicht spurt, bauen wir ein neues Hongkong auf«, sagte Zenglein.

Nur der chinesische Multimilliardär Li Ka-shing – der vom Forbes-Magazin 2013 als achtreichster Mann der Welt geführt wurde – habe angekündigt, sein Geld aus der Volksrepublik abzuziehen und seine »Investitionen« zu »diversifizieren«. Schaden sei für die Wirtschaft Hongkongs bislang jedoch kaum entstanden. Schaden habe nur der Tourismussektor genommen, der auf das Niveau von 2003 zurückgefallen sei – damals war die Epidemie SARS in der Stadt ausgebrochen.

Insgesamt, und dies war das Hauptanliegen von Zenglein, sei noch »viel Arbeit zu tun, damit ausländische Unternehmen Druck auf China ausüben«. Die EU müsse nun »rote Linien« ziehen. Deutschland sollte sich nicht mehr als »Kooperationspartner anbieten«. Berlin und Brüssel sollten »die Zusammenarbeit erst mal kappen« und danach schauen, »ob China reagiert«.

Die USA – davon war Zenglein felsenfest überzeugt – spielten in der Auseinandersetzung »keine Rolle«. Seine Aussage steht konträr zu der des China-Experten Stefan Baron, der in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt vom 19. August erklärt hatte: »Die Amerikaner mischen sich zu Unrecht in die Proteste in Hongkong ein.« Demnach seien in den vergangenen Jahren »Millionenspenden an Regierungsgegner« geflossen. In seinem Rechenschaftsbericht für das Jahr 2012 habe einer der Großspender, der vom US-Kongress finanzierte Thinktank »National Endowment for Democracy«, als Spendenzweck angegeben: »Die Fähigkeit von Bürgern – besonders Universitätsstudenten – zu entwickeln, wirksamer an der öffentlichen Debatte über die politische Reform teilzunehmen.« Kurz vor Beginn des Aufruhrs habe US-Außenminister Michael Pompeo zusammen mit Vertretern des Kongresses führende Regierungsgegner aus Hongkong in Washington empfangen, schrieb Baron weiter. Und die Leiterin der politischen Abteilung des US-Generalkonsulats in Hongkong, »die ihrem Werdegang nach vermutlich für den Geheimdienst tätig ist«, habe sich mit Joshua Wong und einem weiteren Rädelsführer der Unruhen getroffen. Das verstoße eindeutig gegen die Wiener Konvention, die jede Einmischung von Diplomaten in die innere Angelegenheiten des aufnehmenden Landes verbietet, erklärte Baron.

Folgerichtig hatte die chinesische Botschaft in Deutschland am vergangenen Dienstag klargestellt: »Die Angelegenheiten Hongkongs gehören zur chinesischen Innenpolitik. Kein anderes Land – auch nicht Deutschland – hat das Recht, sich einzumischen.« Die wichtigsten und dringendsten Aufgaben seien derzeit die »Verhinderung von Gewalt und Chaos und die Wiederherstellung von Ordnung«.

Der Direktor des Merics, Frank Pieke, gab am Freitag zu, dass selbst wenn die USA keinen direkten Einfluss ausübten, ihnen die Entwicklung doch »wunderbar in die Hände spielt«. Es handele sich um einen »Stellvertreterkrieg« zwischen den beiden Supermächten – »allerdings auf chinesischem Territorium«.