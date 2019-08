Die Staats- und Regierungschefs von sieben der größten Industrienationen treffen sich mal wieder zum Stelldichein. Abgehalten wurde der diesjährige G-7-Gipfel im Surferparadies Biarritz im französischen Baskenland. Dafür wurde der Urlaubsort zum Ende der Sommersaison zu einer Festung ausgebaut. Um das Treffen abzusichern, sind etwa 13.000 Polizisten in der Stadt mit knapp 25.000 Einwohnern im Einsatz. Kein Kreisverkehr ist ungesichert, keine Zufahrtsstraße ohne bewaffnete Hundertschaften besetzt. Der Flugverkehr in Biarritz ist für Linienflüge für die Dauer des Gipfels komplett geschlossen, ebenso wie die Bahnhöfe im Ort und in den Nachbarstädten. Die Stadt ist, so muss man es sagen, im Belagerungszustand.

Von den Urlaubern, die am Mittwoch noch die Strände gesäumt haben, ist weit und breit nichts mehr zu sehen. Die Innenstadt ist in eine rote und eine blaue Zone unterteilt. In erstere kommt fast niemand, in zweitere nur Anwohner und akkreditierte Journalisten und auch die nur nach rigiden Kontrollen. »Es ist wirklich schwierig für uns, es ist als wäre es Januar«, sagt ein Pizzabäcker in der blauen Zone gegenüber junge Welt. »Normalerweise ist die Stadt im August voll, jetzt kommt niemand. Es ist, als würden wir gezwungen, während der Hauptsaison fünf Tage zu schließen.«

Doch nicht nur für das Saisongeschäft ist der Belagerungszustand eine Katastrophe, er erstickt auch jede Form des Protests im Keim. Die einzigen genehmigten Demonstrationen finden in der 30 Kilometer entfernten Stadt Hendaye an der spanisch-französischen Grenze statt, doch selbst dorthin ist der Bus- und Bahnverkehr eingeschränkt und die Zufahrtswege säumen Kontrollpunkte. Dementsprechend klein fallen die Proteste aus, zu den diversen Demonstrationen kommen jeweils nur wenige hundert Menschen. An der zentralen Gegendemonstration der Protestplattform »G 7 Ez« konnten sich am Samstag dennoch rund 15.000 Menschen nach Angaben der Veranstalter beteiligen. Die Stimmung war jedoch alles andere als kämpferisch.

Bei den wenigen widerständigen Aktionen, die es gab, kamen die Demonstranten meist nicht weit und wurden vom Polizeiaufgebot gestoppt. Am Freitag abend hatten Aktivisten aus dem Protestcamp in Urrugne, einem Vorort von Hendaye, versucht, auf die Autobahn zwischen Biarritz und der spanischen Grenze zu gelangen, um diese zu blockieren. Sie wurden jedoch kurz davor mit Gummischrot und Tränengas aufgehalten und zurück zum Camp getrieben, es gab 17 Festnahmen. Der anschließende Versuch der Polizei, unter extremem Einsatz von Tränengas in das Protestcamp einzudringen, konnte von den Bewohnern des Camps verhindert werden. Sie bauten Barrikaden am Zufahrtsweg und schmissen immer wieder Flaschen und Steine auf die Polizisten, bis diese sich nach einigen Stunden zurückziehen mussten.

Am Samstag abend hatten sich mehrere hundert Menschen zu einer unangemeldeten Demonstration versammelt. Diesmal in Bayonne, der Nachbarstadt von Biarritz. Auch hier gab es schon im Vorfeld breite Kontrollen durch die Polizei, die dabei insbesondere bei Journalisten und ihrer Schutzausrüstung recht willkürliche Maßstäbe anlegte. Von einigen Kollegen wurden Gasmasken und Helme beschlagnahmt, andere durften sie behalten, aber nicht mit auf die Demonstration nehmen, wieder andere durften nur mit Helm, aber ohne Maske durch. An den Brücken zum historischen Stadtkern Bayonnes kam es dann zu Zusammenstößen mit der Polizei, die die Brücken mit mobilen Barrikaden, Wasserwerfern und Hunderten Einsatzkräften besetzt und die historische Altstadt vollkommen abgeriegelt hatte. »Die Polizei lässt mich nicht nach Hause«, gab Arbelbide Xipri gegenüber jW erbost zu Protokoll. »Ich wohne hier, das ist mein Zuhause. Ich bin 85 Jahre alt, doch sie wollen mich nicht durchlassen.«

Das enorme Polizeiaufgebot und die abgelegene Lage sollten wohl Szenen von Großdemonstrationen und Ausschreitungen wie beim G-20-Gipfel 2018 in Hamburg verhindern. Das ist gelungen. Die Demonstrationsfreiheit wurde für die Zeit des Gipfels zusammen mit zahlreichen anderen Grundrechten bis zur Unkenntlichkeit eingeschränkt.