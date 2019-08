Scholz unterstützt Vermögenssteuer

Axel Schmidt/REUTERS Finanzminister Olaf Scholz am 21. August in Berlin

Der Wahlkampf um den Chefposten der SPD vermag dem Anschein nach Wunderheilungen und Sinneswandel zu vollbringen. Der letzte »Aussätzige«, der während seiner Kandidatur von der »Pest« der Marktwirtschaft geheilt wurde und die Vorteile der Sozialpolitik für sich entdeckt hat, ist Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Der Spitzenkandidat befürwortet Überlegungen aus seiner Partei nach einer Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Er habe die entsprechende SPD-Arbeitsgruppe eng begleitet und unterstütze das Ergebnis, sich am Schweizer Vorbild zu orientieren, sagte der Bundesfinanzminister dem Handelsblatt vom Samstag.

Das SPD-Präsidium will laut Interimsparteichef Thorsten Schäfer-Gümbel am Montag über ein Konzept zur Einführung einer Vermögenssteuer nach Schweizer Vorbild diskutieren. Jene, die in den vergangenen Jahren überproportional von der Entwicklung der Wirtschaft profitiert hätten, sollten einen größeren Beitrag für Investitionen in Infrastruktur, Wohnen und Klimaschutz leisten, sagte Schäfer-Gümbel am Freitag der Rheinischen Post. Die Wiedereinführung der Steuer soll jährlich bis zu zehn Milliarden Euro einbringen.

Der Vorstoß der SPD stieß auf entschiedenen Widerspruch aus Teilen der Wirtschaft und der Union. »Der Vorschlag, deutsche Unternehmen über eine Vermögenssteuer zusätzlich in ihrer Substanz zu belasten, geht in die falsche Richtung«, sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer, dem Handelsblatt. Gerade in Zeiten einer schwächeren Konjunktur bräuchten die Unternehmen ausreichend Mittel, um in neue Technologien zu investieren.

Auch CSU-Chef Markus Söder hat der SPD-Forderung eine Absage erteilt. »Die Vermögenssteuer ist ein alter Hut und ein Irrweg. Immer wieder zieht ihn die SPD aus der Tasche – immer wieder ohne Erfolg«, sagte der bayerische Ministerpräsident am Sonntag kurz vor Beginn der Unionsklausur in Dresden der Deutschen Presseagentur in München. Eine Vermögenssteuer sei weder sinnvoll noch umsetzbar. »In einer sich abkühlenden Konjunktur führt dies zu einer massiven Belastung von Mittelstand und Arbeitsplätzen. Es ist genau das falsche Signal.« Deutschland brauche angesichts von Konjunkturdellen und Negativzinsen derzeit genau »das Gegenteil: endlich Steuersenkungen«, betonte Söder.

Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hält die Debatte dagegen für notwendig. »Deutschland braucht eine grundlegende Reform seines Steuersystems«, sagte er dem Handelsblatt. »Auch die Frage einer Vermögenssteuer darf kein Tabu sein – letztlich geht es um die Frage, wie der Staat seine Aufgaben am sinnvollsten finanzieren kann.«

Mit Zurückhaltung nahm Fabio De Masi, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Bundestag den Vorschlag des Finanzministers zur Kenntnis: »Die Wiederbelebung der Vermögenssteuer ist überfällig.« Es sei aber tragisch, dass die SPD immer erst dann das Gleis wechsele, wenn es an den Mehrheiten im Parlament fehle. Deutschland habe eine auch im internationalen Maßstab extrem ungleiche Verteilung von Vermögen und besteuere diese unzureichend. »Megavermögen sollten mit höheren Steuersätzen belegt und Auslandsvermögen deutscher Staatsbürger nach dem Vorbild der USA belangt werden. Dann sind auch deutlich mehr als 10 Milliarden Euro Steuereinnahmen jährlich zu erzielen«, so De Masi.