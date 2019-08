Francois Mori/AP Photo/dpa Vorbereitungen für Anti-G-7-Proteste in Biarritz (23. August)

So tief zerstritten waren die G 7, die Mächte des alten Westens und ihr Verbündeter Japan, wohl noch nie gewesen wie vor ihrem heute beginnenden Gipfel in Biarritz. Konflikte hat es immer gegeben – auf dem Gipfel Anfang Juni 2003 in Évian-les-Bains etwa, als der Streit zwischen den USA und den Mächten des »alten« Europa über den Irak-Krieg hohe Wellen schlug. Damals aber konnte Kanzler Gerhard Schröder noch verkünden, es sei auf dem Treffen gelungen, den Zwist spürbar zu dämpfen. Heute wäre die Beilegung auch nur eines der diversen Konflikte, die die G 7 nicht in zwei Fraktionen, sondern fast in sieben Einzelteile zerlegen, eine echte Überraschung. Schon der vergangene G-7-Gipfel im Juni 2018 im kanadischen La Malbaie ging, man erinnere sich, ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende, weil der US-Präsident seine Zustimmung nachträglich zurückgezogen hatte. Diesmal ist gleich gar keine Abschlusserklärung mehr eingeplant.

Es ist bequem, das Auftreten des Donald Trump als Hauptursache für den Zustand der G 7 zu bezeichnen. Und es stimmt: Dass ein Präsident einen Staatsbesuch bei einem engen Verbündeten via Twitter absagt, weil der nicht bereit ist, einen Teil seines Landes inklusive der Bewohner zu verscherbeln – das ist bodenlos und, höflich formuliert, ein Hindernis für jegliche Kooperation. Doch wäre wohl jeder andere US-Präsident ebensowenig erfreut über den regelmäßig geäußerten Willen der deutschen Regierung, eine eigenständige »Weltpolitik« treiben zu wollen, und das »auf Augenhöhe« mit – also in Konkurrenz zu – Washington. Zum transatlantischen Konflikt kommt erbitterter Streit zwischen Westeuropas Mächten hinzu. Paris rebelliert entschlossen gegen Berlins Dominanz in der EU. Italiens starke extreme Rechte, sich benachteiligt fühlend, begehrt gegen Deutschland und Frankreich auf. Großbritannien, dessen Interessen in der osterweiterten, deutsch geprägten Union nicht mehr ausreichend Berücksichtigung fanden, verabschiedet sich unter heftigen Erschütterungen von der EU. Zerstrittener geht es kaum.

Ob der G-7-Gipfel diesmal zumindest in Einzelfragen tragfähige Kompromisse finden wird – darüber kann man nur spekulieren. Auf jeden Fall gibt es einen gemeinsamen Nenner: die Tatsache, dass alle G-7-Staaten in der Welt wirtschaftlich an Einfluss verlieren, während ein anderes Land, China, ungebrochen aufsteigt. Zum Gipfeltreffen in Biarritz sind mit Australien und Indien zwei Staaten geladen, von denen die westlichen Mächte hoffen, dass sie ihnen im Einflusskampf gegen die Volksrepublik zur Seite stehen. Präsent sein werden zudem fünf Länder Afrikas, mit denen die G 7 stärker ins Geschäft kommen wollen – um zu verhindern, dass ihnen Beijing auf dem Kontinent weiterhin den Rang abläuft. Da mögen die innerwestlichen Streitigkeiten auch noch so viele Gemeinsamkeiten zerstören – eine bleibt: der gemeinsame Rivale.