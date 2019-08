»Upskirting«: Täter in Madrid gefasst

Madrid. In Spanien soll ein Mann bei mehr als 500 Frauen heimlich Videos mit einer Kamera aufgenommen haben, deren Objektiv unter deren Rock oder Kleid gerichtet war. Der auf frischer Tat in der Ma­drider U-Bahn ertappte 53jährige Kolumbianer wurde wegen des Vorwurfs des sogenannten Up­skirting festgenommen, wie die Polizei der spanischen Hauptstadt am Mittwoch mitteilte. Demnach versteckte er ein Handy in seinem Rucksack, stellte diesen auf den Boden und filmte damit in öffentlichen Verkehrsmitteln und Supermärkten heimlich die Unterwäsche von Frauen. Mindestens 283 dieser Videos lud er laut Polizei auf eine pornographische Website. Die Polizei machte 555 Frauen aus, die von dem Mann gefilmt wurden. Darunter sind einige Minderjährige. In Deutschland sind solche Aufnahmen bislang nicht strafbar. Rheinland-Pfalz will aber mit einer Initiative im Bundesrat erreichen, dass dieses heimliche Fotografieren unter Strafe gestellt wird. (dpa/AFP/jW)