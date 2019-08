Altmaier will bei KI mit Türkei kooperieren

Berlin. Deutschland und die Türkei wollen bei der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) enger zusammenarbeiten. Das kündigte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Donnerstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem türkischen Amtskollegen Mustafa Varank in Berlin an. Es gehe um Kooperationen im Maschinenbau, in der Elektrotechnik und Logistik. Um den digitalen Wandel der Wirtschaft voranzutreiben, sei internationale Zusammenarbeit zentral, so Altmaier. Varank sagte, Deutschland und die Türkei hätten bereits eine enge industrielle Kooperation. Diese solle nun eine »neue Ebene« erreichen. (dpa/jW)