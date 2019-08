Niederlande planen Investitionspaket

Amsterdam. Die niederländische Regierung plant Insidern zufolge umfassende Investitionen in Infrastruktur und Bildung. Dafür könnten angesichts der historisch niedrigen Zinsen bis zu 50 Milliarden Euro an Krediten aufgenommen werden, sagte eine mit den Vorhaben vertraute Person am Donnerstag gegenüber Reuters. Details würden noch in der Regierung diskutiert, die gerade ihren Haushalt für 2020 plant. Die Tageszeitung De Telegraaf hatte zuerst über das vorgesehene Programm berichtet. Die Wachstumsaussichten des Landes hatten sich aufgrund des »Brexit« und des Abschwungs in Deutschland zuletzt eingetrübt. (Reuters/jW)