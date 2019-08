Nach Morddrohung: Konsequenzen gefordert

Berlin. Nach den Morddrohungen gegen die sächsische SPD-Politikerin Petra Köpping werden Rufe nach Konsequenzen laut. Die Partei Die Linke forderte am Donnerstag eine Sondersitzung der Innenministerkonferenz. »Die Gefahr durch rechte Gewalt und Rechtsterrorismus hat in den letzten Monaten deutlich zugenommen«, erklärte Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Linken im Bundestag. Die Innenminister müssten über rechte Gewalt und Terrorstrukturen sprechen. Die Morddrohung war am Mittwoch bekanntgeworden. Die Dresdner Morgenpost berichtete am Donnerstag, Köpping sei angedroht worden, ihr »die Kehle durchzuschneiden«. (dpa/jW)