Bremen: Güngör bestreitet AKP-Nähe

Bremen. Der neue SPD-Fraktionschef in der Bremischen Bürgerschaft, Mustafa Güngör, hat Vorwürfe zu einer inhaltlichen Verbundenheit mit der islamisch-konservativen Partei AKP des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zurückgewiesen. »Ich habe wiederholt deutlich gesagt, dass ich überzeugter Sozialdemokrat bin. Das ist nach meiner Meinung mit einer politischen Nähe zu Erdogan oder der AKP unvereinbar«, sagte er am Donnerstag gegenüber dpa. Güngör hatte sich am Montag bei der Wahl in der Bremischen Bürgerschaft mit einer Stimme Mehrheit gegen die stellvertretende Landtagspräsidentin Antje Grotheer durchgesetzt. Die frühere SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Ulrike Hövelmann trat daraufhin aus der Partei aus. (dpa/jW)