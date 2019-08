Trump mal nachdenklich

Jonathan Ernst/REUTERS Selbst US-Präsident Donald Trump sieht mittlerweile ein, dass Strafzölle an den US-Konsumenten hängenbleiben (15.8.2019)

Es läuft nicht rund mit dem Wirtschaftskrieg des Donald Trump. Treffen Berichte verschiedener US-Medien zu, dann sieht sich das Weiße Haus wegen sich verschlechternder ökonomischer Daten und der wachsenden Furcht vor einer Rezession inzwischen gezwungen, über neue Schritte zur Förderung der Binnenkonjunktur nachzudenken. Selbst Überlegungen, einen Teilrückzug bei den Strafzöllen gegen China einzuleiten, sind demnach nicht mehr tabu. Denn die Schäden, die Trumps Wirtschaftskrieg im eigenen Land verursacht, werden immer größer.

Da wären zum einen die Folgen der angekündigten Strafzollrunde – Abgaben in Höhe von zehn Prozent auf Einfuhren aus China im Wert von 300 Milliarden US-Dollar. Hatte die Trump-Administration bei ihren früheren Strafzöllen Konsumgüter so weit wie möglich ausgespart, um die US-Konsumenten nicht allzu offensichtlich zu belasten, war das für die ursprünglich ab August gedachten Schritte nicht mehr möglich: Weil Washington bereits so gut wie alle anderen in China hergestellten Produkte mit Zöllen belegt hatte, sollten nun auch Kleidung, Spielzeug und die populären Produkte von Apple damit belastet werden. Seit kürzlich der bekannte Fox News-Kommentator Neil Cavuto verbreitete, dass US-Importeure und nicht etwa chinesische Lieferanten die Strafzölle zahlen, die sie zumindest zum Teil an die Endkunden weiterleiteten, weiß auch Trumps Wählerschaft, wer letztlich für den Wirtschaftskrieg ihres Präsidenten blecht: nicht China, sondern sie selbst. Die Summe beläuft sich schon jetzt laut Berechnungen der J. P. Morgan Corporation auf durchschnittlich 600 US-Dollar pro US-Haushalt im Jahr und wäre nach der geplanten Strafzollrunde auf 1.000 US-Dollar jährlich gestiegen. Somit musste der US-Präsident in einem peinlichen Rückzug die Zölle zum Beispiel auf I-Phones bis zum 15. Dezember aussetzen.

Probleme gibt es auch in der Schlacht um Huawei. Zum einen sind zahlreiche kleinere US-Mobilfunkbetreiber, die dünn besiedelte ländliche Regionen versorgen, auch weiterhin auf die kostengünstige, zuverlässige Technologie des chinesischen Herstellers angewiesen. Die Trump-Administration hat sich daher gezwungen gesehen, einige Ausnahmeregelungen für die Nutzung von Huawei-Produkten am Montag bereits zum zweiten Mal um 90 Tage zu verlängern. Davon profitiert auch der Google-Konzern, der die vielen Millionen Huawei-Smartphones in aller Welt nun drei Monate länger mit Android-Updates versorgen darf. Spätestens seit Huawei mitgeteilt hat, sein neues Betriebssystem »Harmony OS« sei einsatzbereit, muss Google um sein De-facto-Monopol bei Smartphone-Betriebssystemen fürchten. Die Verlängerung der Ausnahmeregeln in Sachen Huawei verzögert den drohenden Verlust.

Für die US-Bevölkerung dazu kommen nicht nur die massiven Exportverluste, unter denen die Farmer seit Beginn des Handelskrieges leiden (Washington hat nach dem ersten Hilfspaket mit zwölf Milliarden Dollar für die Landwirte 2018 jetzt im Juli ein zweites mit 16 Milliarden US-Dollar angekündigt). Neu ist nun aber, dass auch die Stahlbranche vor größeren Problemen steht. Zunächst hatten die Strafzölle auf Stahlimporte Preise und Profite im vergangenen Jahr in die Höhe schnellen lassen. Eine Zeitlang sah es so aus, als seien die Stahlkonzerne die ersten Gewinner der Trumpschen Wirtschaftskriege. Inzwischen hat sich jedoch der Wind gedreht. Überproduktion und eine sinkende Nachfrage, die auch auf die Handelskonflikte zurückzuführen ist, haben Preise und Profite abstürzen lassen. Am Montag wurde bekannt, dass der Traditionskonzern U.S. Steel die ersten 200 Arbeiter auf die Straße setzen wird; aus der Branche ist zu hören, der US-Stahlsektor stehe womöglich vor einem schmerzhaften Schrumpfungsprozess.

Und nun? Die Trump-Administration denkt über weitere Steuersenkungen nach. Allerdings ist der Spielraum beschränkt; schließlich hat der Präsident bereits 2017 mit seiner gewaltigen Steuerreform sein Pulver zum Großteil bereits verschossen. Die New York Times will am Dienstag erfahren haben, dass sogar eine teilweise Aufhebung der Strafzölle nicht mehr ausgeschlossen ist. Trump selbst gab sich zuletzt jedenfalls ungewohnt nachdenklich. Nach einem Abendessen mit Apple-Chef Timothy Cook am Freitag teilte er mit, dieser habe »sehr überzeugende Argumente vorgelegt«: Es sei tatsächlich »hart für Apple, die Zölle zu zahlen, wenn sie mit einem sehr guten Unternehmen konkurrieren« – gemeint war Samsung –, »das sie nicht zahlen muss«. Ob das ein vorsichtiger Einstieg in einen partiellen Ausstieg aus den Strafzollorgien war, wird sich zeigen.