Infos zur Großdemonstration in Dresden

Das Bündnis »Unteilbar« erklärte am Mittwoch zur Großdemonstration am Sonnabend in Dresden:

Am 24. August 2019 bringt das Bündnis »Unteilbar« in Dresden die Forderungen der offenen, freien und solidarischen Zivilgesellschaft auf die Straße: Die bundesweite Großdemonstration vor den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen ist der Höhepunkt des Sommers der Solidarität. Erwartet werden Zehntausende Menschen aus Dresden und Sachsen, aber auch zahlreiche Besucher, die mit zwei Sonderzügen aus Berlin und mehr als 60 Bussen aus ganz Deutschland anreisen.

»Unteilbar« steht für eine offene und freie Gesellschaft der Vielen. Das Bündnis stellt sich gegen jegliche Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Antifeminismus, gegen die Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten, gegen Sozialabbau und Verarmung – für eine Gesellschaft, in der alle Menschen frei von Angst und selbstbestimmt leben können.

Die Demonstrierenden sammeln sich ab 12 Uhr auf dem Altmarkt. Bei der Auftaktkundgebung von 13 bis 14 Uhr sprechen unter anderem Markus Schlimbach (DGB-Vorsitzender Sachen), Vincent Bababoutilabo (Initiative Schwarze Menschen in Deutschland), Noa K. Ha (TU Dresden) sowie Uta Schumann (Omas gegen rechts). Im Anschluss geht es in thematischen Blöcken durch das Zentrum von Dresden. Bei der Abschlusskundgebung von 17 bis 22 Uhr auf der Cockerwiese sprechen u. a. Carolin Emcke (Philosphin und Publizistin), Vertreter von »Fridays for Future« Leipzig, Seda Basay-Yildiz (Rechtsanwältin), Dr. Ulrich Schneider (Paritätischer Gesamtverband), Rola Saleh (We’ll come united), Johann Casimir Eule (Chefdramaturg und stellvertretender Intendant der Semperoper), Aktivisten der Konzert- und Marktplatztour »Wann, wenn nicht jetzt« und Andrea Kocsis (stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende). Das musikalische Programm bestreiten Silbermond, Enno Bunger, Max Herre, Banda Internationale, Sebastian Krumbiegel und viele mehr.

Anlässlich des Beschlusses, dass Soldaten der Bundeswehr ab dem 1. Januar 2020 kostenlos mit den Zügen der Deutschen Bahn fahren dürfen, teilte der AStA der Goethe Universität Frankfurt am Mittwoch mit:

»Es freut uns sehr, dass es verkehrspolitisch gewollt ist, dass einzelne Personengruppen kostenlos mit der Bahn fahren können. Deswegen fordern wir als AStA, dass dieser Personenkreis um Studierende staatlicher Universitäten erweitert wird. Denn gerade Studierende verfügen oftmals nur über ein sehr geringes Einkommen, weshalb eine finanzielle Entlastung in besonderem Maße gerechtfertigt wäre«, erklärt AStA-Verkehrsreferent Sebastian Heidrich. »Gerade in Frankfurt belastet der hohe RMV-Semesterticketpreis von 426,28 Euro jährlich Studierende finanziell sehr stark.« Der RMV-Semesterticketpreis ist für Frankfurter Studierende fast doppelt so hoch wie an anderen Universitäten, so zahlen Studierende in z. B. Gießen, Marburg und Fulda lediglich 246,78 Euro jährlich für die Nutzung des Rhein-Main-Verkehrsverbundes.