Mehr Anträge, mehr Bewilligungen

Mehr im Ausland erworbene berufliche Qualifikationen werden vollständig oder zumindest teilweise anerkannt. Bundesweit wurden im vergangenen Jahr 36.400 solcher Berufsabschlüsse als vollständig oder eingeschränkt gleichwertig eingestuft, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Das seien etwa 6.200 bzw. 20 Prozent mehr als 2017.

Der Anstieg könnte nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein, dass auch mehr Anerkennungsverfahren abgeschlossen wurden als im Jahr zuvor. Insgesamt bearbeiteten die zuständigen Behörden 50.500 solcher Gesuche, darunter 39.100 Neuanträge. Das waren 15 Prozent bearbeitete Verfahren mehr als im Jahr 2017.

»Die mit großem Abstand häufigsten Anerkennungen waren wie in den Vorjahren in medizinischen Gesundheitsberufen zu verzeichnen«, erklärten die Statistiker. Aus dieser Berufsgruppe stammten fast zwei Drittel (61 Prozent) der positiven Bescheide, insgesamt waren es 22.300. Allein 10.400 Personen wurde die Erlaubnis zur Ausübung ihres Berufs als Gesundheits- und Krankenpfleger erteilt, 7.200 Antragsteller dürfen als Ärzte tätig werden. Danach folgten Ingenieure (2.900), Lehrer (1.900) und Erzieher (900). Die Anerkennung von beruflichen Abschlüssen gelinge offenbar vor allem in den Berufen sehr gut, denen ein Mangel an Fachkräften attestiert wurde, erklärte die für Migrations- und Intergrationspolitik zuständige Linkspartei-Abgeordnete Gökay Akbulut am Mittwoch gegenüber jW. Nach ihren Erfahrungen seien die Anerkennungsverfahren, zum Beispiel in bezug auf das Lehramt, aufwendig und verliefen alles andere als reibungslos.

»Über alle Fachrichtungen hinweg war Syrien das Land, in dem die meisten der anerkannten Abschlüsse erworben wurden«, erläuterten die Statistiker. Hier lag die Zahl bei 4.800. Danach folgen Bosnien und Herzegowina mit 3.000 anerkannten Qualifikationen, Serbien mit 2.100 und Polen mit 2.000 bewilligten Anträgen. Bei den 36.400 positiven Bescheiden wurden 20.200 Berufsabschlüsse als vollständig gleichwertig eingestuft. Den übrigen 16.200 wurde eine eingeschränkte Gleichwertigkeit attestiert. Mit der Bewilligung können die Betroffenen einem in Deutschland reglementierten Beruf nachgehen. Die Anträge landen je nach Zuständigkeit bei verschiedenen Berufskammern und Behörden. 2012 hatte die Bundesregierung die Regelungen zur Anerkennung ausländischer Berufs- und Studienabschlüsse erneuert. Seither haben Migranten einen Rechtsanspruch auf Prüfung ihrer Qualifikation.