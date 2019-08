Kriegsgefahr nicht vorüber

Osman Orsal/REUTERS Ein türkischer Panzer in der Nähe der türkisch-syrischen Grenze in der Provinz Kilis (31.01.2018)

Ein nach Ansicht vieler Beobachter unmittelbar bevorstehender Einmarsch der türkischen Armee in das als Rojava bekannte kurdische Selbstverwaltungsgebiet in Nordsyrien konnte in der ersten Augustwoche erst einmal abgewendet werden. Türkische Militärs einigten sich statt dessen am 7. August in Ankara mit einer hochrangigen US-Delegation, der auch der Sonderbeauftragte für Syrien James Jeffrey angehörte, auf die Einrichtung eines gemeinsamen Operationszentrums in der Stadt Sanliurfa zur Umsetzung einer von der Türkei geforderten »Sicherheitszone« im Norden Syriens.

Rücksicht auf US-Interessen

Das Verhältnis zwischen den beiden NATO-Partnern war zuletzt wegen der US-Unterstützung für die kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) einerseits und dem Kauf russischer S-400-Luftabwehrraketen durch die Türkei andererseits so angespannt, dass eine militärische Konfrontation in Nordsyrien nicht mehr ausgeschlossen schien. Der zumindest vorübergehenden Entspannung war am 1. August die jährliche Sitzung des Obersten Militärrats der Türkei vorausgegangen, auf der Verteidigungsminister Hulusi Akar die Truppe wieder auf NATO-Linie einschwor. Eine Reihe von Generälen, die eine Kooperation mit den USA ablehnten, wurde in den vorzeitigen Ruhestand geschickt. Betroffen waren die als »Eurasier« bekannten Anhänger der strikt antiamerikanischen, ultranationalistischen »Vaterlandspartei« (Vatan Partisi) des Exmaoisten Dogu Perincek, die nach dem der Gülen-Bewegung angelasteten gescheiterten Putsch vom Juli 2016 an Einfluss im Militär gewonnen hatte. Offenbar erschien Akar der Preis eines von den »Eurasiern« geforderten Einmarsches ohne Rücksicht auf US-Interessen in Nordsyrien zu hoch.

Das Operationszentrum in Sanliurfa soll nach Angaben Akars in dieser Woche seine Arbeit aufnehmen. Jedoch besteht weiterhin keine Einigung über die Ausgestaltung des vereinbarten »Sicherheitskorridors«. Die Türkei fordert eine 30 bis 40 Kilometer tiefe Besatzungszone auf der gesamten 380 Kilometer langen Grenzlinie östlich des Euphrat. Diese würde alle kurdischen Siedlungsgebiete und die meisten größeren Städte der Selbstverwaltungsregion einschließlich Kamischli und Kobani umfassen. Ankara will dort einen Teil der 3,5 Millionen in der Türkei lebenden syrischen Flüchtlinge ansiedeln. Da es sich vor allem um Araber aus anderen Regionen Syriens handelt, würde dies einen drastischen demographischen Wandel zu Lasten der kurdischen Bevölkerung bedeuten. Es erscheint allerdings fraglich, ob die durch weitgehende »Säuberungen« von gülenistischen Offizieren nach dem Putschversuch vom Juli 2016 in ihrer Kommandostruktur geschwächte türkische Armee überhaupt in der Lage wäre, selbst mit Zustimmung der USA gegen den Widerstand der SDK ein so großes Gebiet mit einer feindlich gesinnten Bevölkerung längerfristig zu besetzen. So dient diese Maximalforderung zusammen mit der während der laufenden Verhandlungen aufrechterhaltenen Einmarschdrohung primär dazu, Washington zu Zugeständnissen zu bewegen.

Indirekte Gespräche

»Die USA betätigen sich zur Zeit als Vermittler zwischen uns und der Türkei. Sie übermitteln uns ständig die Meinung des türkischen Staates und umgekehrt. Beide Seiten teilen mit, welche Punkte sie akzeptieren und welche nicht«, bestätigte der Generalkommandant der SDK, Maslum Kobani, vergangenen Donnerstag gegenüber der syrisch-kurdischen Nachrichtenagentur Hawar indirekte Gespräche mit Ankara. Die SDK haben angeboten, sich außerhalb der Städte fünf Kilometer von der Grenze zurückzuziehen. Militärräte der ortsansässigen Bevölkerung sollen dort gemeinsam mit Kräften der US-geführten »Anti-IS-Koalition« für die Sicherheit der Grenzzone sorgen. Die Präsenz türkischer Truppen, außer im Rahmen gemeinsamer Patrouillen mit dem US-Militär, stellt für die SDK ebenso eine »rote Linie« dar wie eine Freigabe des Luftraums. »An unserer Grenze findet immer noch eine türkische Truppenkonzentration statt. Die Kriegsgefahr ist keinesfalls vorbei und es ist nicht sicher, wie die Gespräche ausgehen werden«, warnte SDK-Generalkommandant Kobani. Die regierungsnahe türkische Tageszeitung Yeni Safak machte am Samstag deutlich, dass es Ankara nicht nur um ein Zurückdrängen der kurdischen Milizen, sondern generell um die Zerstörung der Errungenschaften der Kurden in Nordsyrien geht. Die bislang von den SDK kontrollierten Städte müssten von Arabern und Turkmenen regiert werden, benannte das Blatt die Forderung der türkischen Regierung nach einem Ausschluss der Kurden aus den multiethnischen Stadtverwaltungen.