Maas macht mobil

Kay Nietfeld/dpa Heiko Maas in der kanadischen Arktis, 15. August: Am Mittwoch verabschiedete die Bundesregierung den deutschen Arktisplan

Am Mittwoch flog Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zu einem zweitägigen Besuch nach Moskau – in einem Truppentransporter. Der ursprünglich vorgesehene Airbus »A 340« hatte eine Panne.

Passend zum militärischen Fluggerät, hatte der Minister die deutsch-russischen Beziehungen im ersten Satz einer vorab veröffentlichten Erklärung so charakterisiert: »Wir haben derzeit mit Russland auf vielen Feldern grundlegend unterschiedliche Auffassungen.« Das vernebelt zwar die Eskalation der Feindseligkeiten des Westens und der Bundesrepublik gegenüber der Russischen Föderation, aber immerhin sprechen Berlin und Moskau wieder öfter miteinander. Maas trifft Russlands Außenminister Sergej Lawrow (am Mittwoch abend nach jW-Redaktionsschluss) in diesem Jahr zum fünften Mal.

Der Hauptgrund für die vermehrte diplomatische Aktivität dürfte sein, dass die Konfrontations- und Kriegspolitik des Westens in einer Sackgasse steckt und das Risiko eines großen Konflikts erheblich gesteigert hat. Außerdem akzeptiert die Mehrheit der Deutschen auch nach jahrelangem medialen Trommelfeuer nicht die systematisch betriebene Verschlechterung der Beziehungen zu Russland. Die Deutsche Presseagentur berichtete am Mittwoch, eine aktuelle Yougov-Umfrage habe ergeben, »dass die EU-Strafmaßnahmen nur noch von knapp einem Viertel (23 Prozent) der Bevölkerung in Deutschland uneingeschränkt unterstützt werden«. Mehr als die Hälfte der Befragten seien dagegen für eine sofortige Abschaffung (21 Prozent) oder eine schrittweise Entschärfung (32 Prozent). 24 Prozent machten keine Angaben.

Vor diesem Hintergrund erklärte Maas in seiner auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes veröffentlichten Erklärung, es brauche »das direkte Gespräch und das offene Wort« mit Russland. Es gehe, wie er aufzählte, um die Lage in Syrien, den Iran und internationale Rüstungskontrolle. Und: »Wir brauchen die konstruktive Mitarbeit Russlands besonders auch in der Ostukraine«, wo es »endlich wieder Hoffnung auf Licht am Ende des Tunnels« gebe. Dort müssten »alle Seiten Dialog- und Handlungsbereitschaft zeigen«.

An den Tatsachen, die von NATO und EU geschaffen wurden und werden, ändert das nichts. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu wies laut RIA Nowosti am Mittwoch in Moskau darauf hin, dass die militärische und politische Lage an der russischen Westgrenze »angespannt« bleibe: »Die Situation wird durch die Verstärkung der militärischen Anwesenheit der NATO in Osteuropa charakterisiert, durch die Aufstellung von US-Raketenabwehrsystemen in Polen und Rumänien sowie durch die Ausweitung der militärischen Zusammenarbeit der Allianz mit Finnland und Schweden.« Moskau verwirkliche einen Komplex von Maßnahmen »zur Neutralisierung der entstandenen Bedrohungen«.

Nichts deutet darauf hin, dass die Bundesregierung das militärische Abenteuer in Osteuropa beenden will. Sie signalisiert eher das Gegenteil: Am Mittwoch erklärte z. B. Regierungssprecher Steffen Seibert, das Kabinett stehe dem Vorstoß von US-Präsident Donald Trump, Russland wieder in den Kreis der »G 8« aufzunehmen, äußerst zurückhaltend gegenüber. Trump hatte argumentiert: »Viel, worüber wir reden, hat mit Russland zu tun.«

Das Besuchsprogramm von Maas am heutigen Donnerstag sieht weniger nach Dialog als nach Einmischung im Innern aus: Er trifft sich u. a. mit der sogenannten Zivilgesellschaft, im westlichen Sprachgebrauch den »Kremlkritikern«.