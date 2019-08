Das Preisgeldphantom

Aaron Doster/USA TODAY Sports/REUTERS Schöner scheitern: Swetlana Kusnezowa in Cincinnati

Das letzte wichtige Tennisturnier vor den US Open (26.8.–8.9.) waren die in der vergangenen Woche in Cincinnati ausgetragenen Western and Southern Open. Für die ATP (Männer) war es ein »Masters 1000«, für die WTA (Frauen) ein »Premier 5«. Ein kleiner, aber feiner Unterschied, vor allem was das Preisgeld betrifft: Die ATP verteilte insgesamt ungefähr sechs Millionen US-Dollar, die WTA knapp die Hälfte.

Die im Vorfeld der Majors oft lautstark debattierte Preisgeldgleichheit zwischen Männern und Frauen gibt es im Profitennisalltag abseits der vier Majors nicht. Man diskutierte also gleichsam über ein Phantom. Es gibt zwar diverse große, altehrwürdige Turniere, die sowohl eine Herren- als auch eine Damenkonkurrenz aufweisen, was den Eindruck erweckt, Männer und Frauen würden dasselbe Turnier spielen. Organisatorisch und ökonomisch haben ATP und WTA aber rein gar nichts miteinander zu tun. Sie sind konkurrierende Wirtschaftsunternehmen, keine Sportverbände im traditionellen Sinne. Die Situation wird noch dadurch verkompliziert, dass der Dachverband für den Tennissport im allgemeinen – die International Tennis Federation (ITF) – nicht nur die vier Majors sowie Fed Cup und Davis Cup unter seiner Schirmherrschaft hat, sondern auch zahllose kleine Profiturniere unterhalb der Preisgeldebene von ATP und WTA. Ein heilloses Durcheinander, das regelmäßig dazu führt, dass Äpfel mit Birnen verglichen werden.

Zurück zum Sportlichen. Das Herrenfinale in Cincinnati gewann am vergangenen Sonntag Daniil Medwedew 7:6, 6:4 gegen David Goffin. Es ist der mit Abstand wichtigste Titel in der noch jungen Karriere des 23jährigen Russen. Medwedew ist der dominante Spieler der nordamerikanischen Hartplatzsaison, er stand in drei Wochen in drei Finals. Nach den Niederlagen in Washington gegen Nick Kyrgios (4.8.) und in Montreal gegen Rafael Nadal (11.8.) gelang ihm wenigstens in Cincinnati ein Sieg. Sein Spiel ist zweifellos zukunftsträchtig. Er ist lang und schlaksig, knapp zwei Meter groß, spielt mörderische Auf- und technisch merkwürdige Grundschläge. Medwedew ist gewissermaßen der bessere Alexander Zverev. Mittlerweile auf Platz fünf der Weltrangliste, hat er in seiner Karriere noch nie das Viertelfinale eines Majors erreicht. Voraussichtliche Chancen auf den Durchbruch bei den US Open: gering.

Ebenfalls den wichtigsten Titel ihrer Karriere gewann in Cincinnati Madison Keys. 7:5, 7:6 setzte sie sich gegen Swetlana Kusnezowa durch. Keys hätte sich wohl keine passendere Finalgegnerin wünschen können. Die bereits 34jährige Kusnezowa, US-Open-Siegerin 2004, hat nicht umsonst den Ruf der ewigen Zweiten. Ihre Finalbilanz ist zwar halbwegs ausgeglichen (18:24), bei Turnieren der Größenordnung von Cincinnati aber eklatant negativ (2:11).

Kusnezowa führte in beiden Sätzen mit Break und schlug jeweils zum Satzgewinn auf, um selbstverständlich zu scheitern. Ihre Finalteilnahme bedeutet dennoch ein gewaltiges Comeback. Nach langer Verletzungspause stand sie nicht mehr in den Top 100. Ihren Titel in Washington hatte sie nicht verteidigen können, da ihr als russischer Staatsbürgerin zunächst das Einreisevisum in die USA verweigert worden war. Eine offensichtliche Verwaltungspanne. In Cincinnati dann mit einer Wildcard ausgestattet, nutzte sie diese mit Siegen über Sloane Stephens, Karolina Pliskova und Ashleigh Barty. Auswirkungen für die US Open: vermutlich gar keine.

Von einer »US Open Series« kann im Grunde sowieso nur noch auf ATP-Seite die Rede sein. In der sportlich interessanteren WTA herrscht hingegen Chaos. So war beispielsweise die Premier-Turnierlizenz für die traditionsreichen Connecticut Open in New Haven wegen deren geringer Rentabilität nach China verkauft worden. Dort stehen in der zweiten Septemberwoche, also im direkten Anschluss an die US Open, die Zhengzhou Open auf dem Programm. An Stelle von New Haven hat die WTA nun kurzfristig ein Vorbereitungsturnier in der New Yorker Bronx aus dem Boden gestampft und tritt (was ausgesprochen selten der Fall ist) notgedrungen selbst als Preisgeldsponsor auf. Trotz freien Eintritts scheint sich niemand dafür zu interessieren. Es ist ein Notnagel, Symptom dessen, was falsch läuft in der WTA. Parallel dazu findet in dieser Woche nicht allzuweit entfernt, in Queens, das Qualifikationsturnier für die US Open statt.