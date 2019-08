Aktionäre mit Fracksausen

Jason Reed/REUTERS Harry Markopolos vor dem Komittee, das die Verstrickungen von Bernard Madoff untersuchte (Washington, 4.2.2009)

Wer Harry Markopolos zum Gegner hat, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Der auf den Finanzbereich spezialisierte 62jährige Privatermittler aus Pennsylvania gelangte zu Berühmtheit, als er dem Anlagebetrüger Bernard Lawrence Madoff auf die Schliche kam, der mit seinem findigen Schneeballsystem haufenweise Banken, Privatinvestoren und Hedgefonds um Milliarden geprellt hatte. Madoff wurde 2009 zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt. Später half Markopolos den Behörden dabei, Trickserien beim Handel mit Devisen aufzudecken. Seine Erfolgsbilanz lässt die einen jubeln und lehrt den anderen das Fürchten. Vermutet er krumme Geschäfte in großem Stil, macht seine Spürnase auch vor den ganz Großen nicht halt.

Das bekommt aktuell der US-Gigant General Electric (GE) zu spüren. Der global agierende Mischkonzern ist eine Ikone der US-amerikanischen Industriegeschichte, befindet sich aber seit langem auf Talfahrt. Allein das Geschäftsjahr 2018 brachte Verluste von 22,4 Milliarden Dollar (etwa 20,2 Milliarden Euro) ein, was GE nach 111 Jahren ununterbrochener Zugehörigkeit mit dem Ausscheiden aus dem Aktienindex Dow Jones bezahlen musste. Und jetzt auch noch das: Vergangene Woche wurde bekannt, dass Markopolos das GE-Management um Konzernboss Lawrence Culp des Milliardenbetrugs beschuldigt. Hervorgehen soll dies aus einem 175seitigen Bericht, der nach mehr als einjähriger Recherche entstanden sei. Demnach habe GE seine Kosten und Verbindlichkeiten in den Abschlüssen der zurückliegenden Jahre wiederholt und systematisch geschönt.

Das Volumen des Betrugs veranschlagt der Report auf 38 Milliarden Dollar, wobei dies »nur die Spitze des Eisbergs« sein soll. Unter anderem behauptet Markopolos, die GE-Versicherungssparte könne bestehende Ansprüche auf Langzeitpflegekosten der Kunden in großem Umfang nicht abdecken. Die Rückstellungen müssten entsprechend sofort um 18,5 Milliarden Dollar aufgestockt werden. Hinzu kämen Unregelmäßigkeiten im Geschäft mit der Ausrüstung der Öl- und Erdgasindustrie. Auch hier würden sich höhere Defizite verbergen, als die Bilanzen offenbarten. Schließlich drohten weitere neun Milliarden Dollar Verlust, sobald demnächst neue Buchführungsregeln in Kraft treten.

Für Markopolos hat der Schwindel eine »lange Geschichte«. Die Betrügereien sollen bis in die 1990er Jahre zurückreichen, in Zeiten also, in denen der Konzern vom legendären John »Jack« Welch geführt wurde. Als dieser 2001 seinen Posten räumte, brachte GE noch knapp 600 Milliarden Dollar auf die Waage und galt als wertvollstes Unternehmen weltweit. Heute beträgt die Marktkapitalisierung nur mehr rund 70 Milliarden Dollar, wovon womöglich mehr als die Hälfte nur in der Einbildung der Anleger existiert. Entsprechend heftig waren die Schockwellen, die die Enthüllung auslöste. In der Spitze um 18 Prozent rauschte der GE-Kurs in den Keller und schloss am Donnerstag abend bei 7,17 Euro. Vor zweieinhalb Jahren notierte die Aktie noch bei über 30 Euro. Zur eigenen Verteidigung griff CEO Culp zum Mittel der Verleumdung: Markopolos Vorwürfe seien »völlig falsch und irreführend« und sein Urheber arbeite mit Hedgefonds zusammen, die auf fallende Aktienkurse wetteten. Der Vorstoß sei deshalb nur ein Versuch der »Marktmanipulation«.

Allerdings macht Markopolos aus diesen Hintergründen keinen Hehl. Gegenüber dem Wall Street Journal (Montag) räumte er freimütig ein, mit einem Hedgefonds zusammenzuarbeiten und an möglichen Gewinnen beteiligt zu werden. Gegenüber dem Fernsehsender CNBC erklärte er am Montag: »Ich muss bezahlt werden. Ich habe eine Familie zu versorgen.« Und nur weil er mit seinen Kenntnissen Kasse macht, müssen diese ja nicht frei erfunden sein. Für seine Version spricht zudem, dass sich die Behörden schon länger mit der Causa GE befassen. Der Konzern sieht sich Untersuchungen wegen unsauberer Bilanzierungspraktiken durch die Börsenaufsicht SEC sowie das US-Justizministerium gegenüber. Nach Markopolos’ Auskunft hat er seinen Bericht der SEC übergeben und Informationen, die nicht darin enthalten seien, mit den Strafverfolgungsbehörden geteilt. Außerdem hatte der Konzern schon einmal, Anfang 2018, mit der Rückstellung von 15 Milliarden Euro für sein Versicherungsgeschäft für Aufsehen gesorgt.

Markopolos hält den Bilanzskandal für »größer als die bisherigen Großfälle Enron und Wordcom zusammen«. Bei beiden sei der Konkurs vier Monate nach entsprechenden Enthüllungen erfolgt. Man müsse abwarten, wie lange sich GE halten kann. In der Finanzwelt herrscht jetzt schon das große Fracksausen. »Löst General Electric die nächste Finanzkrise aus?« fragte am Dienstag das Managermagazin. Der Skandal habe das Zeug, »den gesamten Markt für Unternehmensanleihen in Mitleidenschaft zu ziehen, mit ungeahnten Folgen für Finanzsystem und Realwirtschaft«. Dazu passt eine Wortmeldung von knapp 200 US-Konzernlenkern vom Montag, darunter Amazon-Gründer Jeffrey Bezos und Apple-Chef Timothy Cook: Das Shareholder-Prinzip habe ausgedient, verkündeten sie, statt dessen müsse künftig Mehrwert für alle geschaffen werden. Wer wollte ihnen das nicht abnehmen?