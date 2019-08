Neuer Hotspot im Golf von Guinea

Stringer/REUTERS Im eigenen Interesse: Nigerias Marine ist vergleichsweise gut ausgestattet (Bayelsa, 19.12.2013)

Erneut sind im Golf von Guinea vor Westafrika 17 Seeleute entführt worden. Wie das panafrikanische Nachrichtenmagazin Jeune Afrique am vergangenen Sonnabend berichtete, haben mutmaßlich nigerianische Piraten in der Nacht zum 15. August in einem Doppelschlag das vor dem kamerunischen Hafen Douala ankernde Frachtschiff »Mar Malaita« einer deutschen Reederei und im Abstand von einigen Stunden einen griechisch-liberianischen Schüttgutfrachter gekapert. Nach Angaben der Deutschen Presseagentur sind die Crewmitglieder, die aus Russland, der Ukraine und den Philippinen kommen, möglicherweise nach Nigeria verschleppt worden.

In den vergangenen Jahren ist der Golf von Guinea das globale ­Epizentrum der Piraterie geworden. Das »International Maritime Bureau Piracy Reporting Centre« (IBM-PRC) charakterisiert das Meer vor Westafrika in seinem jüngsten Bericht vom 8. Juli als »das gefährlichste in der Welt«: Im ersten Halbjahr 2019 hätten sich 73 Prozent der Kaperungen und 92 Prozent der Geiselnahmen dort ereignet. Von insgesamt 75 entführten Seeleuten wurden 62 im Golf von Guinea vor den Küsten von Nigeria, Guinea, Togo, Benin und Kamerun als Geiseln genommen.

Seit 2015 hat sich das Piratentum von Ostafrikas Küste nach Westen in den riesigen Golf von Guinea verlagert. Die seit 2008 vor Somalia in internationalen Gewässern operierende EU-Militärmission »Atalan ta«, an der auch die BRD mit einem Seefernaufklärer beteiligt ist, hat die Piraten im Golf von Aden offensichtlich abgeschreckt. Wurden dort 2011 noch 237 Attacken vom IMB-PRC registriert, waren es 2018 noch ganze drei. Vorgeblich auch dazu bestimmt, humanitäre Hilfslieferungen nach Somalia zu schützen, geht es vor allem um die Sicherung der zentralen Schiffahrtsroute für Erdöllieferungen aus Nahost.

Vor Westafrika kreuzen die bewaffneten Schnellboote in nationalen Gewässern und können so grenzüberschreitender Verfolgung entlang der rund 5.700 Kilometer langen Küste entgehen. Den Anrainerstaaten dieser zentralen Route für nahezu alle Ölexporte aus den Ländern südlich der Sahara fehlen meist die Mittel für eine flächendeckende Küstenüberwachung. Allein Nigeria hat die Kapazitäten der Marine ausgebaut – der Export von Erdölprodukten beträgt hier mehr als 80 Prozent des Gesamtexportumsatzes und 95 Prozent der Deviseneinnahmen – um seine 850 Kilometer lange Küste zu überwachen. Dort ist auch die Zahl der Überfälle auf 21 im ersten Halbjahr 2019 gesunken, von 31 im gleichen Zeitraum 2018.

Die Ursachen der Piraterie liegen allerdings an Land. Wie es 2016 in dem Magazin Weltsichten hieß, stammten die meisten Piraten im Golf von Guinea aus dem erdölproduzierenden Nigerdelta in Nigeria. Viele der Piraten seien ehemalige Aufständische, die zwischen 2004 und dem Friedensabkommen mit der Regierung 2009 für einen größeren Anteil am Ölreichtum gekämpft haben. Diese Milliarden an Einnahmen teilen sich aber weiterhin vor allem die Regierung und die westlichen Ölunternehmen.