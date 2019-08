Johnson abgeblitzt

Clodagh Kilcoyne/REUTERS Die Grenze zwischen beiden Teilen Irlands ist zum Zankapfel zwischen London und Brüssel geworden

Der britische Premierminister Boris Johnson ist mit seinem jüngsten Vorstoß für einen geordneten »Brexit« in Brüssel auf Ablehnung gestoßen. Die Vorschläge enthielten keine »realistischen Alternativen« zur Backstop-Regelung, beschied EU-Ratspräsident Donald Tusk. »Der Backstop ist eine Absicherung, um eine harte Grenze auf der Insel Irland zu vermeiden, bis eine Alternative gefunden wird«, erklärte Tusk am Dienstag als Antwort auf einen Brief Johnsons. »Diejenigen, die gegen den Backstop sind und keine realistischen Alternativen vorschlagen, unterstützen eigentlich die Wiederherstellung einer Grenze. Auch wenn sie es nicht zugeben.«

Durch den »Backstop« sollen Kontrollen zwischen Nordirland und der Republik Irland vermieden werden. Als Folge davon bliebe das Vereinigte Königreich auch nach Vollzug des EU-Austritts den Binnenmarkt- und Zollregeln der Europäischen Union unterworfen, hätte allerdings kein Mitspracherecht mehr. Das wurde von den Abgeordneten des britischen Unterhauses mehrheitlich abgelehnt, die deshalb das zwischen der damaligen Premierministerin Theresa May und Brüssel ausgehandelte ­Brexit-Abkommen durchfallen ließen.

Auch Johnson hat in seinem am Montag veröffentlichten Schreiben erklärt, der »Backstop« sei »undemokratisch« und verletze Großbritanniens Souveränität. Außerdem würde ein vorübergehender Verbleib in der Zollunion es London unmöglich machen, eine eigenständige Handelspolitik zu entwickeln. Der Premier schlägt deshalb vor, den »Backstop« durch eine Verpflichtung zu ersetzen, nach der alternative Lösungen so schnell wie möglich während einer Übergangsperiode eingeführt werden sollen.

Die Zeit drängt wieder einmal, denn Johnson will die EU nach Auslaufen der im Frühjahr vereinbarten letzten Frist am 31. Oktober auf jeden Fall verlassen, auch wenn es bis dahin keine Einigung mit Brüssel gibt. Am heutigen Mittwoch will er deshalb in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel sprechen, am Donnerstag trifft er Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron in Paris. (Reuters/AFP/jW)