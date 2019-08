Niederländische Abfallkrise

Robin van Lonkhuijsen/picture alliance / ANP Schlammladestation der Fabrik der Amsterdamer Abfall- und Energiegesellschaft (AEB) (1.8.2019)

Seit Anfang Juli stehen beim städtischen Abfallentsorger Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam aus Betriebsschutzgründen vier von sechs Anlagen zur Müllverbrennung still. Die Öfen sind marode und gefährden die Sicherheit der Belegschaft. Der größte Müllverbrenner der Niederlande arbeitet seitdem nur noch mit 30 Prozent der Kapazität. Amsterdam ruft die »nationale Abfallkrise« aus.

Im Moment wird ein Großteil des Mülls aus der Hauptstadt kreuz und quer durchs Land kutschiert. Etwa nach Lelystad oder nach Wieringermeer in Nordholland. Beides rund 60 Kilometer entfernt. Am weitesten haben es die 250 Tonnen Klärschlamm, die Amsterdam am Tag produziert – er wird jetzt in einer Deponie im 200 Kilometer entfernten Terneuzen in der Provinz Zeeland zwischengelagert. Der stinkende Schlick gehe umgehend retour, sobald die Anlagen in Amsterdam wieder auf Hochtouren laufen, verspricht AEB. Die Opposition im Rathaus von Terneuzen weiß nicht, ob sie das glauben soll: »Wir sind der Abfalleimer der Niederlanden«, schimpft die Bürgerbewegung »Sociaal Terneuzen«. »Was passiert mit dem Klärschlamm, wenn AEB pleite geht und das Zeug hier liegenbleibt?« zitierte die Amsterdamer Tageszeitung Het Parool am 9. August Jack d’Hooghe, den Fraktionschef der Gruppe.

Ausgeschlossen ist das nicht. Im Juli kratzte die Gemeinde Amsterdam bei den Banken 16 Millionen Euro zusammen, um AEB aus den gröbsten Kalamitäten zu helfen. Damit ist es aber wohl nicht getan: Der private Radiosender BNR berichtete am Sonntag online, das Unternehmen habe die Stadt bereits im Juni darüber informiert, dass wohl alleine 150 Millionen Euro nötig sein werden, um die Anlagen zu erneuern.

Hinzu kommt der Verdienstausfall. AEB produziert aus dem Abfall Strom und verkauft ihn an Betriebe und Privatkunden. Diese Einnahmen werden bis Ende des Jahres einbrechen – solange soll es bis zur Wiederinbetriebnahme dauern. Schlimmer noch: AEB wird zuzahlen müssen. Der Betrieb setzte nämlich in der Vergangenheit vor allem auf Terminverträge, die oft für einige Jahre einen festen Preis garantieren. Das schafft Planungssicherheit. Andererseits bergen Terminverträge ein großes Risiko: »Wenn der Strom nicht selbst geliefert werden kann, wird er auf dem Markt gekauft«, teilte ein Sprecher des AEB am 10. August gegenüber Het Parool mit. Natürlich deutlich teuer als der seinerzeit festgelegte Preis. Im Rathaus von Amsterdam gehe man von einigen Millionen Euro Verlust aus.

Goldmine Abfallgeschäft

Der Pleitegeier schwebt über AEB, der zwar ein selbständiger Betrieb ist, allerdings komplett der Stadt gehört. »Die Gemeinde setzte sich in den Kopf, das Abfallgeschäft sei eine Goldmine«, kommentierte die Tageszeitung Trouw letzte Woche Dienstag. Fleißig kaufte AEB auch im Ausland Müll. Vor allem aus Großbritannien, aber auch aus Deutschland und sogar – ökologisch völlig verrückt – aus Irland. »Amsterdam hat sich an seinen Abfallambitionen verschluckt«, titelte Trouw.

Die Hauptstadt ist mit dieser Geschäftsidee nicht alleine. Auch die anderen elf niederländischen Abfallverbrenner kaufen in Europa Nachschub. Ein Viertel des in den Niederlanden verbrannten Mülls stamme aus dem Ausland, berichtete das NRC Handelsblad am 7. August. Seit Anfang des Jahres bringt auch Münster 45.000 Tonnen vorsortierten Restmüll nach Hengelo, wo die Firma Twence ihren Sitz hat, ein Gemeinschaftsunternehmen von einem Dutzend Gemeinden in der Region Twente. Im Gegenzug übernimmt Münster 5000 Tonnen Bio- und Grünabfall aus Hengelo. Die Niederländer hatten bei der europaweiten Ausschreibung in Münster das billigste Angebot abgegeben.

Das Geschäft musste vor Gericht durchgefochten werden, weil der deutsche Konkurrent Remondis aus Lünen klagte. Er bezweifelte, dass es sich bei dem Müll aus Münster wirklich um restlos aussortierten »sonstigen Abfall« handelt. Nur der darf laut Abfallwirtschaftsplan von Nordrhein-Westfalen im Ausland entsorgt werden. Das Oberlandesgericht in Düsseldorf gab am Ende Münster recht. Ökologische Einwände ließ das Gericht ebenfalls nicht gelten.

Mülltourismusstopp

Die Regierung in Den Haag hat dem sogenannten Mülltourismus sowieso erst einmal einen Riegel vorgeschoben. Bis auf weiteres dürfen keine neuen Verträge mit ausländischen Kommunen geschlossen werden. Alle Betriebe in den Niederlanden müssen für Amsterdam in die Bresche springen. Bereits bestehende Verträge werden hingegen eingehalten. »Die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster stehen im Kontakt mit den zuständigen Behörden«, antwortete eine Sprecherin des Unternehmens am Donnerstag auf Anfrage von jW. Sie erwartet keine Probleme.