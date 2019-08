Sturmschäden

Frank Rumpenhorst/dpa

In Franken und Hessen haben in der Nacht zum Montag schwere Unwetter gewütet. So sind zwischen Alzenau (Foto) und Karlstein zahlreiche Bäume umgeknickt. Mancherorts kippten sie auf die Autobahn, wie der Bayerische Rundfunk am Montag berichtete. In der Nähe von Unterheckenhofen saßen rund 400 Fahrgäste eines ICE der Deutschen Bahn laut Sender mehr als sechs Stunden lang fest, nachdem umgestürzte Bäume die Oberleitung beschädigt hatten. Erst nach Mitternacht konnten die Reisenden dem Bericht zufolge in Bussen ihre Reise fortsetzen. (jW)