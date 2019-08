Drei Palästinenser bei Gaza getötet

Gaza. Israelische Soldaten haben an der Grenze zum Gazastreifen drei Palästinenser getötet. Wie das Gesundheitsministerium in Gaza am Sonntag mitteilte, wurde bei dem nächtlichen Angriff ein weiterer Palästinenser verletzt. Nach Angaben der israelischen Armee hatten ein Kampfhubschrauber und ein Panzer nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen mehrere »bewaffnete Verdächtige« in der Nähe des Grenzzauns angegriffen. (AFP/jW)