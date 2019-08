Solidarität mit Opfern des Neokolonialismus

Daniel Bockwoldt/dpa Wider den »Krieg gegen Migranten«: Protest in Hamburg für Ende der Abschottungspolitik (6.7.2019)

Mitten im Hamburger Bahnhofskiez, einen Steinwurf vom Hauptbahnhof entfernt, steht seit April 2013 das Zelt der Gruppe »Lampedusa in Hamburg«. Ihre rund 200 Mitglieder flohen 2011 vor dem Krieg in Libyen über die Mittelmeerinsel Lampedusa. Das Zelt ist Ort einer Dauerkundgebung, mit der sie ein permanentes Aufenthaltsrecht in Hamburg einfordern. Am Freitag demonstrierte die Gruppe an diesem Platz zum ersten Mal gemeinsam mit der Bewegung »Seebrücke«. In einer kämpferischen, in Englisch gehaltenen Ansprache übte Ali Ahmet, Sprecher der Lampedusa-Gruppe, scharfe Kritik an der Politik der westlichen Staaten inklusive der BRD. Jene Politik produziere immer mehr Obdachlose, Arbeitslose und Flüchtlinge.

»Ihr habt nichts aus der Geschichte gelernt, ihr zerstört unsere Länder«, rief der Redner mit Blick auf die neokoloniale Ausbeutung Afrikas. »Ihr wollt den nigerianischen Flüchtling nicht, aber das nigerianische Öl.« Ahmet kritisierte »rassistische Polizeikontrollen« der Hamburger Polizei und den Senat aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Dieser treibe mit der Lampedusa-Gruppe, deren Aufenthaltsstatus immer noch nicht geklärt sei, ein »schmutziges Spiel«. »Wir haben das Recht, in Europa zu bleiben«, erklärte Ahmet. Sie seien »Teil der Hamburger Geschichte, ob ihr das wollt oder nicht«.

Eine Sprecherin der Seebrücke-Bewegung erinnerte daran, dass Italiens rassistischer Innenminister Matteo Salvini bei seinem Amtsantritt vor einem Jahr die Häfen des Landes für Rettungsschiffe geschlossen hatte. So lange werde die Seenotrettung im Mittelmeer schon blockiert. Angesichts der Bedingungen in den libyschen Folterlagern forderte die Sprecherin deren sofortige Evakuierung. Mehr als 80 deutsche Städte hätten sich schon bereit erklärt, Geflüchtete aus dem Mittelmeer aufzunehmen. Hamburgs Ersten Bürgermeister, Peter Tschentscher (SPD), erinnerte sie daran, dass die Bezeichnung »sicherer Hafen« eine »Verpflichtung zum Handeln« sei.

Auch der Bürgerschaftsabgeordnete Martin Dolzer von der Partei Die Linke kritisierte die neokoloniale Politik des Westens. Um sich die Ressourcen des afrikanischen Kontinents zu sichern, zerstörten westliche Mächte die Souveränität ganzer Staaten, wie im Falle Libyens. »Dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, ist eine Folge dieser Politik«, so Dolzer. Der Linke-Politiker forderte, legale Fluchtwege für afrikanische Migranten zu eröffnen. »Wir haben genug Geld, aber die Regierung will es nicht«, sagte Dolzer. Zunehmender Rassismus sei zudem die Folge des kapitalistischen Systems, das auf Konkurrenz und Ausbeutung beruhe.

Christoph Kleine von »Seebrücke Hamburg« wies im Aufruf zur Demonstration darauf hin, dass aktuell mehr als 500 Geretteten auf zwei Schiffen das Anlaufen eines Hafens verweigert werde. »Wir erwarten von unserer Stadt, dass den 500 Menschen an Bord der ›Open Arms‹ und der ›Ocean Viking‹ sofort die Aufnahme in Hamburg angeboten wird«, sagte er. »Und wir erwarten, dass alle Abschiebungen gestoppt werden, mit denen Menschen zurück in Not, Elend und Unterdrückung geschickt werden.«

Am Sonntag bot Spanien schließlich dem Rettungsschiff »Open Arms« offiziell Algeciras in Andalusien als sicheren Hafen an. »Wir akzeptieren keinen spanischen Hafen, weil wir in einer humanitären Notsituation sind«, teilte laut Spiegel online daraufhin eine Sprecherin der Hilfsorganisation Proactiva Open Arms mit. Die Menschen an Bord müssten ihr zufolge umgehend an Land gebracht werden.