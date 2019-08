Kommunisten demonstrieren in Moskau

Moskau. Nach einem Demonstrationsverbot der Behörden haben am Wochenende in Moskau kleinere Einzelproteste für »freie Kommunalwahlen« stattgefunden. Ein ursprünglich geplanter Protestmarsch war von den russischen Behörden nicht erlaubt worden. An einem genehmigten Protestzug der Kommunistischen Partei beteiligten sich nach Schätzungen am Sonnabend rund 4.000 Menschen. Parteichef Gennadi Sjuganow hatte zu der Demonstration für »ehrliche Wahlen« aufgerufen – allerdings getrennt von den Protesten der liberalen und rechten Opposition. (AFP/jW)