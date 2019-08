BRD holt Waisen aus Nordsyrien

Maya Alleruzzo/AP/dpa Im nordsyrischen Flüchtlingslager Al-Hol leben etwa 70.000 Menschen, unter ihnen viele ehemalige IS-Kämpfer und ihre Familienangehörigen (31.03.2019)

Erstmals werden am heutigen Montag mehrere Waisenkinder von getöteten deutschen Anhängern des dschihadistischen »Islamischen Staats« (IS) aus Nordsyrien an deutsche Behörden übergeben. Das meldete das im nordsyrischen Selbstverwaltungsgebiet ansässige unabhängige, aber in engem Kontakt mit den Selbstverwaltungsbehörden stehende »Rojava- Informationszentrum« (RIC) am Wochenende über den Kurznachrichtendienst Twitter. Die Kinder würden Vertretern des Bundesaußenministeriums am Grenzübergang Semalka von der syrischen Seite zur Autonomieregion Kurdistan-Irak übergeben.

In Flüchtlings- und Gefangenenlagern in Nordsyrien befinden sich rund 100 Kinder von deutschen IS-Angehörigen sowie mehrere Dutzend IS-Kämpfer und deren Frauen. Die Bundesregierung hatte ihre Rückholung bislang unter Verweis auf die fehlenden konsularischen Betreuungsmöglichkeiten verweigert. So ist die Deutsche Botschaft in Syrien geschlossen. Und aus Rücksicht auf die Türkei lehnte die Bundesregierung bislang offizielle Gespräche mit den Behörden in Rojava ab.

Während die deutschen IS-Kämpfer in Gefängnissen sitzen, lebt der Großteil der Frauen und Kinder im Flüchtlingslager Al-Hol bei Hasaka. Die Lebensbedingungen in dem Lager mit 70.000 Insassen sind prekär. Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) könnten nur minimale Sicherheit aufrechterhalten, während IS-Angehörige dort offen für ihre Ideologie werben und neue Mitglieder rekrutieren, warnte das US-Verteidigungsministerium kürzlich in einem Report. Weiterhin ungeklärt ist zudem, was mit Tausenden gefangenen IS-Kämpfern, darunter vielen Ausländern, geschehen soll. Der Demokratische Syrienrat als oberste Vertretung der Selbstverwaltungsregion fordert, dass diese entweder in ihren Herkunftsländern vor Gericht gestellt werden oder aber ein internationales Tribunal in Nordsyrien eingerichtet wird.

Unterdessen häufen sich die Angriffe des IS in Nord- und Ostsyrien sowohl auf die Rojava-Selbstverwaltung als auch auf syrische Regierungstruppen. Bei Deir Al-Sor griffen IS-Kämpfer am Wochenende dort stationierte syrische Regierungstruppen an. Am Sonntag explodierte eine Autobombe vor einer Schule nahe dem christlichen Viertel in Kamischli, mehrere Menschen wurden verletzt und ein Polizist getötet.