Unvergessen

Andre Scheer

Rund 200 Menschen haben sich am Sonntag in Hamburg an der traditionellen Kundgebung zum Gedenken an Ernst Thälmann beteiligt. Vor 75 Jahren ermordeten die Nazis den KPD-Vorsitzenden im KZ Buchenwald. Vor der im ehemaligen Wohnhaus des Politikers eingerichteten Gedenkstätte an der Tarpenbekstraße in Eppendorf wies der DKP-Vorsitzende Patrik Köbele Versuche zurück, Thälmanns Bedeutung kleinzureden. An der Aktion beteiligten sich auch Mitglieder der SDAJ, der KPD, der FDJ und anderer Organisationen. (jW)