Debatte um Maaßens CDU-Mitgliedschaft

Robert Michael/dpa-Zentralbild Es geht noch rechter: Hans-Georg Maaßen (CDU), Expräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (Radebeul, 1.8.2019)

Mitten im Wahlkampf läuft nun innerhalb der CDU eine Debatte um ein mögliches Parteiausschlussverfahren gegen Hans-Georg Maaßen. Der geschasste Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz zeige aus ihrer Sicht »keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet«, sagte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Ausgaben vom Sonnabend). Und das wenige Wochen vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen am 1. September. Dies wurde zunächst als Begründung für einen möglichen Rausschmiss Maaßens gewertet. Doch so wollte Kramp-Karrenbauer nicht verstanden werden.

Am Sonnabend ruderte sie zurück und stellte bei einem öffentlichen Auftritt in Berlin klar, dass sie keineswegs den Ausschluss Maaßens aus der CDU fordere. Jeder könne »seine eigene Meinung haben«, dies mache die Partei aus, sagte Kramp-Karrenbauer. Aber zumindest als Unruhestifter scheint sie Maaßen zu betrachten, denn es gelte ihr zufolge, dass der politische Gegner außerhalb der Partei zu verorten sei. »Und dass klar ist, dass nicht versucht wird, eine Partei grundlegend zu verändern.«

Anlass waren Aussagen Maaßens gegenüber der Welt am Sonntag. So drängte der frühere Bundesamtschef, der sich in der parteiinternen Rechtsaußengruppierung namens »Werteunion« engagiert, Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) dazu, sich »von bestimmten politischen Positionen, die von der CDU auf Bundesebene propagiert werden«, zu lösen. Koalitionen mit der AfD halte er »derzeit« für ausgeschlossen. Gleichwohl gebe es in jener Partei »durchaus besonnene Personen«.

Kretschmer erwiderte auf die Einlassungen Maaßens gegenüber Bild am Sonntag, dass ein Ausschlussverfahren »der falsche Weg« sei und riet zur »Gelassenheit im Umgang mit unterschiedlichen Meinungen«. Der CDU-Spitzenkandidat in Brandenburg, Ingo Senftleben, reagierte dagegen weniger ruhig. »Wenn jemand ständig gegen die Gemeinschaft Foul spielt, muss er sich nicht wundern, dass die Teammanagerin klare Worte findet«, sagte Senftleben nach Beginn der ersten Fußballbundesliga am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Er warf Maaßen demnach andauernde Spaltungsversuche vor. (dpa/jW)