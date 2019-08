Kennen Sie Stefan Giczi?

Stefan Reichmann Zwei Spritzwein aufs Haus: Herr Stefan

Vor zwei Jahren, am 17. August 2017, ist Stefan Giczi, von allen seinen Gästen »Herr Stefan« genannt und gerufen, gestorben. Kennen Sie nicht? Dann passen Sie mal auf!

Wenn Sie dieser Tage vom Wiener Volkstheater aus die Burggasse in den 7. Bezirk hinaufgehen, bis zur Hausnummer 51, dann stehen Sie vor einem zugesperrten, leergeräumten, im Umbau befindlichen Gasthaus, dessen einstige Würde und Anmutung sich in diesem bedauernswerten Zustand leider nicht mehr erschließen, dessen frühere Atmosphäre, Wärme und Menschlichkeit aber dennoch zu atmen sind, wenn man als ehemaliger Oft- oder Stammgast trauernd innehält. Es war einmal das Gasthaus Adlerhof, Inhaber: Stefan Giczi. Und was für ein Gasthaus! Und was für ein Inhaber!

Er übernahm das Gasthaus 1978, als es noch Noppinger Bier gab und dort ausgeschenkt wurde. Noppinger wurde 1985 an die Brauerei Schnaitl verkauft. Schnaitl-Bier gab es bis zuletzt – bis es nicht mehr ging, bis Herr Stefan das Gasthaus nach einem Schlaganfall und zwei nicht komplikationslos verlaufenen Operationen nicht mehr führen konnte. 1956 war er aus dem umkämpften Ungarn nach Österreich, dann nach Wien gekommen, später übernahm er ein Kaffeehaus in Hernals, in der Nähe des Sport-Club-Platzes, woraus sich auch seine Zuneigung zu diesem Verein, dem Wiener Sport-Club, speiste.

Alles nette Leute

Obwohl er, wie er stets betonte, nie ein Gasthaus hatte betreiben wollen, griff er beim Adlerhof schließlich doch zu. Es wurde und blieb eine Art Hassliebe, er kam davon nicht los. Obwohl sonst eine aufgeräumte kakanische Sprache, unterstützt durch die Anmut seines ungarischen Zungenschlages, benutzend, sprach er einige Male von dem »Scheißgasthaus«. Später von dem »Scheißschlaganfall«. Trotz dieser doppelten »Scheiße« führte er das Gasthaus mit allem, was er zu geben vermochte. Und das war auch bis zuletzt nicht wenig, mit dem Gefühl, wie man seinen Gästen (»alles nette Leute«) eine Heimat bietet, die sie vielleicht sonst nicht verspürten, in ihrem Leben, das – genauso wie das des Herrn Stefan – eigentlich ganz anders und woanders hätte verlaufen sollen.

Außer der Installation eines Beamers zwecks Vorführung von Fußballspielen (er interessierte sich sehr für Sport und ganz besonders für Fußball) hat der Gastraum über die fast vier Jahrzehnte kaum Veränderungen erlebt. Ab und an kam ein neues Mannschaftsfoto eines Fußballteams hinzu, wenn er dafür irgendwo noch Platz fand. In diversen Ecken stapelten sich Zeitungen und Getränkekisten bis knapp unter die Decke. Als von der Decke Putz abzuplatzen begann, fragte er einige seiner Gäste, was sie dächten – ob er das »machen« lassen solle. Nein, natürlich nicht, meinten sie. Er antwortete, dass er das auch denke. Der Verfasser dieses Nachrufs ist stolz darauf, von ihm auch gefragt worden zu sein. Wir waren einer Meinung.

Dieser Verfasser ist außerdem dankbar, dass er beim Anbringen des Restaurantschildes mit der Aufschrift »Gaststätte Adlerhof« an der Außenfassade hat mitwirken dürfen. Ein solches hatte es bis dahin nämlich nicht gegeben. Es muss Anfang der nuller Jahre gewesen sein: Während einem meiner unzähligen Wien-Besuche war ich ein einziges Mal am Anreisetag nicht im Adlerhof, da es ein Montag war (»Am Montag haben die Gäste frei«). Dennoch führte mich mein Heimweg kurz vor Mitternacht dort vorbei. Von weitem sah ich, dass an der Hauswand ein Gerüst aufgebaut war. Als ich näherkam und Herr Stefan mich erkannte, rief er von einer Leiter herunter: »Ah, ich freue mich, Sie zu sehen! Haben Sie Zeit?« Natürlich hatte ich Zeit. Und schon stand ich, mit Akkuschrauber und Wasserwaage ausgestattet (und auch nicht mehr ganz fahrtüchtig), zur Geisterstunde auf dem wackeligen Gerüst und bemühte mich, die widerspenstige Werbetafel möglichst gerade zu positionieren, was unter Mithilfe anderer Gäste (darunter der, nach damals eigener Zuschreibung, »einzige Bulgare, der nicht trinkt«) dann auch gelang. Gegen vier Uhr morgens war der strenge Herr Stefan mit dem Ergebnis schließlich zufrieden. Da trank dann sogar der einzige Bulgare, der nicht trinkt, nach getaner Arbeit zur Belohnung noch ein, zwei Spritzwein aufs Haus.

Es gab auch Essen im Adlerhof, und zwar gutes; richtig gute Hausmannskost ohne Tamtam und weiße Tischdecken, insbesondere die besten Schinkenfleckerln der Stadt – ach, was sag’ ich, der Welt. Auf mein aufrichtiges Loben und Flehen hin wurde mir das Rezept offenbart. Ich halte es selbstverständlich unter strengstem Verschluss und koche das Gericht nur zu besonderen Anlässen.

Alles, was man braucht

Nach seinem Schlaganfall ging es Stefan Giczi nicht mehr so gut. Es fiel ihm schwer, aus seiner darübergelegenen Wohnung zur Öffnungszeit in die Gaststätte herunterzukommen. Manchmal dauerte es länger, bis er öffnete. Manchmal so lange, dass man bei ihm klingelte, um ihn zu fragen, wie es ihm gehe (»Scheiße«) und ob er noch komme.

Schließlich wurde es ganz ernst. »Wegen Krankheit vorübergehend geschlossen« war auf einem handgeschriebenen Zettel an der Tür zu lesen. Damit war mein Wien- beziehungsweise im Grunde Adlerhof-Aufenthalt, auf den ich wieder lange freudig hingearbeitet hatte, höchstmöglich getrübt und verlor seinen eigentlichen Sinn. Doch wie damals, bei meinem »zufälligen« Vorbeigehen am Ruhetagsmontag, sah ich mich – trotz des bereits zur Kenntnis genommenen Krankheitshinweises – am späten Abend die Burggasse hinauflaufen und nochmals das Zettelchen betrachten, als hoffte ich, dass es dadurch plötzlich verschwände und alles wieder gut und wie früher sei.

Da war mir, als erblickte ich ein unwirkliches, schwaches Licht im Gastraum. Mutig-zitternd drückte ich die Türklinke herunter – und die Tür ließ sich öffnen. Jetzt noch die zweite Klinke der Windfangtür betätigt – und wieder: Sie ging unverhofft auf. So stand ich in der vertrauten Resopal-Oase. Eine einzige Deckenlampe im hinteren Bereich, in der Ecke auf dem Weg zur Toilette, brannte, und an dem Tisch saßen zwei Gäste und tranken Schnaitl-Bier aus Flaschen. Und vor ihnen stand – Herr Stefan! Er lächelte und rief mir entgegen: »Schön, dass Sie wieder da sind! Ich habe gerade gestern an Sie gedacht.«

Der offizielle Gasthausbetrieb war seither eingestellt, es kamen nur noch die Eingeweihten, die Übriggebliebenen, die Sehnsuchtsvollen. Zuletzt wurde gar nur noch auf Klopfzeichen geöffnet. Doch Herr Stefan war noch da, der Adlerhof war noch da. Das war alles, was man brauchte.

Kurz darauf ging auch das nicht mehr. Das Gasthaus wurde zugesperrt und die Einrichtung auf einem Flohmarkt verkauft. Was mir dinglich von Herrn Stefan und dem Adlerhof geblieben ist, das sind eine Postkarte mit einer Ansicht vom Gastraum, ein Fußballmagazin, das einen Artikel über ihn veröffentlicht hatte – und ein Bierkrug der Brauerei Schnaitl. Aus ihm werde ich heute trinken und dazu Schinkenfleckerln essen. Und dabei werde ich daran denken, was für ein ungeheurer Ort der Adlerhof war und was für ein ungeheurer Mensch Stefan Giczi gewesen ist.