Kundgebung gegen Sammelabschiebung

»Stop Deportation!«: Kundgebung gegen die Sammelabschiebung am 19.8. nach Nigeria am Frankfurter Hauptbahnhof:

Am kommenden Montag, 19.8.2019, wird vom Flughafen Frankfurt aus eine Frontex-Sammelabschiebung nach Lagos, Nigeria stattfinden. »Refugees4refugees«, »No Border Frankfurt« und »We’ll Come United Rhein-Main« rufen zu einer Demonstration gegen die Sammelabschiebung auf: am Montag, 19.8., um 18 Uhr am Bahnhofsvorplatz des Frankfurter Hauptbahnhofs.

Nach jüngsten Veröffentlichungen stand die EU-Agentur Frontex für ihre Missachtung von Menschenrechten und exzessive Gewaltanwendung durch ihre Grenzschutztrupps erneut massiv in der Kritik. Während Charterabschiebungen ist die Gefahr von Menschenrechtsverletzungen besonders hoch, da es dort ohne reguläre Flugpassagierinnen und -passagieren an jeglicher unabhängiger Beobachtung mangelt. Vor dem Hintergrund, dass das Antifolterkomitee (CPT) des Europarates die deutsche Abschiebe- und Inhaftierungspraxis in vielen Punkten gerügt und insbesondere die Misshandlung eines Betroffenen im Flugzeug kritisiert hat, fordern die aufrufenden Gruppen ein sofortiges Ende von derartigen Abschiebeflügen. (...)

Obwohl in Nigeria eine schlechte Sicherheitslage und zahlreiche Menschenrechtsverletzungen dokumentiert sind, werden Schutzsuchende dorthin abgeschoben. Seit 2009 flohen über zwei Millionen Menschen aus dem Norden des Landes vor den islamistischen Milizen Boko Haram und Wilayat Westafrika, einem Ableger des IS. Seit Dezember 2018 eskaliert der Konflikt zwischen Boko Haram und dem Militär. Es müssen Zehntausende innerhalb des Landes und in Nachbarstaaten fliehen. Landraub, Enteignung und Umweltzerstörung nehmen vielen Menschen die Lebensgrundlage, Armut, Korruption und kriminelle Gewalt bestimmen den Alltag.

Die internationale Dachorganisation von Verbänden antifaschistischer Widerstandskämpfer (Fédération Internationale des Résistants, FIR) erklärte am Freitag: »Ein globaler Aufruf zur Rettung des internationalen Völkerrechts«:

(…) Seit 1945 ist die Charta der Vereinten Nationen der wichtigste Vertrag für die Beziehungen zwischen den Nationalstaaten der Welt – und damit die Grundlage des Völkerrechts. Das Völkerrecht und die Struktur einer regelbasierten Ordnung, die die UN-Charta definiert, sind heute jedoch in großer Gefahr. Während des Kalten Krieges war das Völkerrecht mit vielen schwierigen Herausforderungen konfrontiert. Während dieser Zeit konnten eine ganze Reihe zerstörerischer militärischer Konflikte nicht verhindert werden, während die UNO in anderen Fällen in der Lage war zu vermitteln oder zu deeskalieren. (…)

Vom 20. bis zum 21. Juli 2019 war Venezuela Gastgeber des Ministertreffens der NAM, der Bewegung der Blockfreien. NAM wurde 1961 gegründet und ist nach den Vereinten Nationen das zweitgrößte multilaterale Gremium der Welt. (…) Die NAM verabschiedete abschließend eine Erklärung, in der die Grundsätze der ursprünglichen UN-Pressekonferenz vom 14. Februar 2019 bekräftigt wurden. (…) Die Initiative befasst sich insbesondere mit der gefährlichen Eskalation von Spannungen, Bedrohungen, Handelskriegen und Sanktionen gegen Russland, China und den Iran. Wir sind uns darüber im klaren, dass die Erosion des Völkerrechts und der multilateralen Systeme auch die Bemühungen der Menschheit zur Verhinderung des katastrophalen Klimawandels untergraben wird. (...)