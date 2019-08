Keine Entspannung in Kaschmir

Danish Siddiqui/REUTERS Einfach nur Frieden: Die Menschen im Bundesstaat Jammu und Kaschmir müssen die Folgen der Politik Neu-Delhis tragen (Srinagar, 12.8.)

Während Indiens Premier Narendra Modi am Donnerstag seine euphorische Rede zum Unabhängigkeitstag in Neu-Delhi hielt, gab es in der Konfliktregion Kaschmir Tote auf beiden Seiten der Grenze zwischen Indien und Pakistan, die durch das umkämpfte Gebiet verläuft. Nach Angaben der pakistanischen Armee sind drei Soldaten durch Gewehrschüsse und Artilleriebeschuss von Indien aus über die sogenannte Kontrollinie hinweg ums Leben gekommen. Pakistanische Kräfte hätten das Feuer erwidert. Dabei seien mindestens fünf indische Soldaten getötet worden. Die indische Armee wies die Meldungen über Verluste auf ihrer Seite zurück, wie die Presseagentur ANI berichtete.

Einem Vertreter der Polizei in Kaschmir zufolge sind bei einem weiteren Vorfall am Donnerstag im pakistanisch kontrollierten Teil Kaschmirs zudem mindestens zwei Zivilisten durch Beschuss von indischer Seite getötet worden. Am Freitag morgen berichtete die pakistanische Armee von einem weiteren Militärangehörigen, der durch indischen Beschuss über die »Kontrollinie« hinweg ums Leben gekommen sei. Scharmützel kommen entlang der Grenze zwischen den von Indien und Pakistan beherrschten Teilen Kaschmirs immer wieder vor. Nachdem die Regierung Modi vergangene Woche dem indischen Bundesstaat Jammu und Kaschmir mit sofortiger Wirkung den Sonderstatus und damit einhergehende Autonomierechte entzogen hatte, wuchsen die Spannungen erneut. Zurzeit kontrollieren Zehntausende Soldaten das Himalajagebiet.

Aus Islamabad hieß es in den vergangenen Tagen, man wolle diplomatisch, nicht militärisch, gegen die Abschaffung der Sonderstellung vorgehen. Am Freitag sollte sich auch der UN-Sicherheitsrat in New York hinter verschlossenen Türen mit der Lage in Kaschmir beschäftigen, wie es aus Diplomatenkreisen hieß. China hatte die Sitzung am Mittwoch beantragt.

Die indische Regierung vermeldete indes, die einen Tag vor der Streichung des Sonderstatus auferlegte Ausgangssperre in den kommenden Tagen aufheben zu wollen. Das sagte ein Staatsanwalt, der die Interessen Neu-Delhis vertritt, Indiens Oberstem Gericht, wie der Fernsehsender NDTV am Freitag berichtete. Zudem sollten Schulen und Behörden ab Anfang kommender Woche wieder geöffnet sein, schrieben indische Medien ohne Angabe von Quellen. Seit Ausrufung der Ausgangssperre und der Blockade von Telefon- und Internetverbindungen war es wiederkehrend zu Protesten, vor allem in Srinagar, der Hauptstadt des Bundesstaates, gekommen. Diese wurden nach Angaben von Bewohnern mit Tränengas und Schlagstöcken aufgelöst. (dpa/AFP/Reuter/jW)