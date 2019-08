Regierung verbietet Gabriel Konzernposten

Berlin. Die Bundesregierung hat Exaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) untersagt, der Berufung in den Aufsichtsrat eines großen polnischen Konzerns zu folgen. Der von Gabriel gewünschte Wechsel in die Kul­czyk-Holding hätte »öffentliche Interessen« beeinträchtigen können, heißt es in der Antwort auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Lorenz Gösta Beutin (Die Linke), die der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag. (AFP/jW)