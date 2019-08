Frankfurter Grüne in Erklärungsnot

Boris Roessler/dpa Auch in Frankfurt am Main fordern »Fridays for Future« und andere internationale Umweltorganisationen politisches Handeln ein (24.5.2019)

Aktivistinnen und Aktivisten mehrerer Frankfurter Umweltorganisationen sowie Schülerinnen und Schüler der »Fridays for Future«-Bewegung (FFF) mischten den öffentlich tagenden Umweltausschuss der Stadt Frankfurt auf. Der Grund: Zwei Anträge der Fraktion Die Linke zum »glyphosatfreien Frankfurt« und zu »Frankfurt ruft den Klimanotstand aus« wurden zu Beginn der Sitzung »zurückgestellt«.

Damit ließ sich die Debatte am Donnerstag jedenfalls nicht beenden, falls das die Absicht gewesen sein sollte. Die Stadtregierung aus CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen stimmte für die Vertagung. Die Jugendlichen bescheinigten ihr dafür »Untätigkeit und Arbeitsverweigerung«. »Ausreden« wie die der Ausschussvorsitzenden Angela Hanisch (Grüne), es sei Sommerpause, ließen die Aktivisten nicht gelten. Sie selber, »die Schulschwänzer«, hätten in den Ferien in Dortmund einen Kongress organisiert, sagte die FFF-Aktivistin Helena Marschall. Bereits im Juni seien Aktivistinnen und Aktivisten im Ausschuss gewesen, der Weltklimarat habe einen Temperaturanstieg von 1,53 Grad festgestellt, weiterhin passiere nichts, kritisierte Marschall.

Auf Protestplakaten forderten Aktivisten von »Extinction Rebellion« »Öko statt Ego« und mahnten: »Weiter wie bisher bedeutet Aussterben.« Als die grüne Stadträtin Ursula auf der Heide den Klimanotstand ausrief, sei dies »eh bloß symbolisch« gewesen, konstatierte Vera Schilling von »­People for Future«. Es sei deshalb nicht glaubwürdig, weil die Mainmetropole damit der Internationalen Automobilausstellung (IAA) im September signalisieren würde, auf seiten der Gegendemonstranten zu sein. Und den Betreibern des Frankfurter Flughafens würde man zu verstehen geben, keinen weiteren Ausbau hinzunehmen. Doch genau das sei offenbar nicht im Interesse dieser Stadtregierung.

Die Stadtverordnete Pearl Hahn (Die Linke) kritisierte, sie warte seit einem Jahr vergeblich auf die Behandlung des Linke-Antrags. Danach sollte überprüft und Bericht erstattet werden, in welchen Gebieten und in welchen Mengen das Pflanzengift Glyphosat im Frankfurter Raum angewendet wird. Auch die Frage nach der verbleibenden Artenvielfalt soll beantwortet werden. Die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen habe das Mittel schließlich als »wahrscheinlich krebserregend beim Menschen« eingestuft.

Die Grünen erweckten den Eindruck, als würden sie sich am liebsten totstellen. Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) nahm am Donnerstag mit gequältem Gesichtsausdruck den Negativpreis »Pesti«, ein »grüner Giftzweg«, entgegen. Ihn überreichten Vertreter der Umweltorganisation Greenpeace wegen »fehlender Tatkraft«, das Pflanzengift von Äckern und Böden im Großraum der Mainmetropole zu verbannen, wie Sprecherin Eva Walther erklärte.

Bereits 2018 hatten Greenpeace und andere Umweltgruppen mit einer nächtlichen Projektion auf das Schieferdach einer Kirche auf dem Rathausplatz gefordert: »Glyphosatfreies Frankfurt, jetzt«. Doch noch immer ist keine Abkehr vom Pflanzengift in Sicht. Das Umweltdezernat hatte alle Beteiligten an einen runden Tisch geholt. Die Umweltdezernentin habe jedoch »eine zu große Nähe zu den Befürwortern einer überholten Agrarpolitik«, so Greenpeace-Sprecherin Walther. »Wir glauben, dass es künftigen Generationen schwer zu vermitteln ist, dass man zum Essen anbauen Gift braucht«. Selbst die hessische Landesregierung und die Landeshauptstadt Wiesbaden würden Pachtverträge nur noch mit der Auflage vergeben, kein Glyphosat einzusetzen. »Wir werden so lange wiederkommen, bis Sie das Problem gelöst haben, erst dann werden Sie weiter dahinvegetieren können«, sagte einer der anwesenden Schüler.