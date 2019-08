Gericht bestätigt Verbot von Kundgebung

Dr. Bernd Gross/commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernst-Thälmann-Denkmal_Weimar_1.JPG creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/d Ernst-Thälmann-Denkmal am Buchenwaldplatz in Weimar

Das Verwaltungsgericht Weimar hat am Donnerstag das von der Stadtverwaltung erlassene Verbot einer Gedenkkundgebung für den vor 75 Jahren ermordeten KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Buchenwald bestätigt (jW berichtete). Die für Sonnabend geplante Veranstaltung des von der MLPD initiierten »Internationalistischen Bündnisses« könne statt dessen an den Buchenwaldplatz mit dem Thälmann-Denkmal in der Innenstadt verlegt werden, so das Gericht.

Auch Führungen über die Gedenkstätte und eine Kranzniederlegung an der Gedenktafel für Thälmann am Krematorium waren der MLPD von der Stadt Weimar untersagt worden. Dieses Verbot hob das Verwaltungsgericht am Freitag auf. Die Partei kündigte daraufhin an, am Sonnabend mit einer »Delegation« von maximal 50 Teilnehmern eine Kranzniederlegung vorzunehmen.

Das Gericht begründete das Festhalten am Verbot der Hauptkundgebung mit der Gefahr einer Verletzung von Thälmanns Würde als Opfer, da er »parteipolitisch instrumentalisiert« werde. Dies machte das Gericht unter anderem an der Ankündigung des ehemaligen MLPD-Vorsitzenden fest, in seiner Rede einen »Bogen zur Situation heute« zu spannen. Zu befürchten sei demnach, dass die MLPD ihre Kundgebung für Wahlkampfzwecke nutzt. Am 27. Oktober wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt.

Eine »einseitige Würdigung Thälmanns«, so das Gericht, käme zudem einer Zurücksetzung der anderen Opfer gleich. Das Zentralkomitee der MLPD sieht die Hand des Bundesinnenministeriums und des Verfassungsschutzes hinter dem Verbot und kündigte eine Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht an. Eine zentrale Gedenkveranstaltung der Thüringer Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN-BdA und der Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora, bei der unter anderem die Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke (Die Linke) in einer Rede einen Bogen von der von Thälmann initiierten Antifaschistischen Aktion von 1932 zur heutigen Antifa schlagen will, findet am Sonntag ab 14 Uhr am Krematorium statt.