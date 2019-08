Christian Charisius/dpa Armut für die Mehrheit: Olaf Scholz verliest das Erbe der »Agenda 2010«

Die SPD kann ihre Parteispitze nicht finden. Die Kandidaten aus der ersten Reihe zieren sich. Am Ende könnte es auf Olaf Scholz hinauslaufen. Der amtierende Finanzminister habe Anfang der Woche im Parteivorstand fallen lassen: »Ich bin bereit anzutreten, wenn ihr das wollt«, bestätigte eine Sprecherin der SPD am Freitag dem Spiegel. In dem Gremium habe sich kein Widerspruch geregt.

Zuspruch erhielt Scholz von der FDP: »Viele an der Basis der SPD werden erleichtert sein, dass nun doch ein Schwergewicht als Vorsitzender antreten will«, sagte deren Vorsitzender Christian Lindner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Für die Liberalen ist Scholz der Traumkandidat, denn er ist offen für ein »progressives Bündnis« auf Bundesebene mit Grünen und FDP. Ebenso frohlockte am Freitag der Sprecher des konservativen Seeheimer-Kreises, Johannes Kahrs: »Er kann unsere SPD-Anliegen durchsetzen.« Und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak ätzte, vielleicht habe Scholz ja sogar den Mut, eine Zusammenarbeit mit der Linken auszuschließen.

Scholz ist der Testamentsvollstrecker der »Agenda 2010«. Er will kürzen, dass es quietscht. Die »schwarze Null« soll stehen, obwohl die Wirtschaft auf eine Rezession zusteuert. Reiche will er durch die Abschaffung des »Solidaritätszuschlages« entlasten. Milliardäre lieben den Mann, weil er ihnen großzügig die Erbschaftsteuer erspart: Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte, wurden im vergangenen Jahr nur 6,7 Milliarden Euro an das Finanzamt bezahlt. In Nordrhein-Westfalen sanken die Einnahmen 2018 im Vergleich zum Vorjahr sogar um 17,4 Prozent. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) fasst zusammen: »Bisher dümpelt die Erbschaftsteuer mit einem Aufkommen von fünf bis sechs Milliarden Euro im Jahr dahin. Dieses könnte mehr als verdoppelt werden, würden die überzogenen Privilegien für Wohlhabende reduziert.«

So könnte Scholz der SPD zu ganz neuen Höhen verhelfen. Arbeiter und Erwerbslose würden es sicher mit einem Kreuz an der Wahlurne honorieren, wenn der Finanzminister von den Reichen nähme und den Armen gäbe. Spielraum hätte er zuhauf: Denn das Vermögen der Privathaushalte ist mittlerweile auf mehr als zehn Billionen Euro gestiegen. Die reichsten zehn Prozent der Haushalte besitzen knapp zwei Drittel des Vermögens, das reichste ein Prozent hamstert sogar ein Drittel des gesellschaftlichen Wohlstands. Allein die reichsten 0,1 Prozent verfügten laut DIW über 17 Prozent des Reichtums – das seien 41.000 Haushalte, die durchschnittlich 40 Millionen Euro auf der hohen Kante haben. Entsprechend sehe die Verteilung der Erbschaften aus: Die Mehrheit bekomme nichts oder nur wenig. »Mit dem goldenen Löffel im Mund kommen 0,1 Prozent zur Welt«, erklärt das DIW. Sie erbten im Durchschnitt satte 17 Millionen Euro.

Die gewerkschaftsnahe Hans-Böck­ler-Stiftung (HBS) geht davon aus, dass jährlich rund 400 Milliarden Euro vererbt werden. Ein Vergleich rückt die Steuerpolitik des Finanzministers ins rechte Licht: »Mit der Besteuerung von Tabak nimmt der Staat fast das Vierfache von dem ein, was aus Erbschaften an den Fiskus abgeführt wird«, berichtet die HBS. Hartz-IV-Bezieher können eine Erbschaft hingegen nur vor dem Zugriff des Jobcenters retten, wenn sie den Leistungsbezug für mindestens einen Monat unterbrechen, hatte das Bundessozialgericht im Mai geurteilt. Mit einem »Weiter so« kann Scholz die alte Dame SPD zu Grabe tragen.