Berlin. Die Zahl der Beschäftigten in der deutschen Industrie ist im Juni den dritten Monat in Folge gesunken. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, nahm sie um 2.000 im Vergleich zum Vormonat ab. Im Mai hatte es im verarbeitenden Gewerbe sogar einen Rückgang um 7.000 Beschäftigte gegeben. Bayer, BASF, Volkswagen und Thyssen-Krupp haben den Abbau Tausender Stellen angekündigt. (Reuters/jW)