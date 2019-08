Aktienkurse brechen ein

Frankfurt am Main. Der Deutsche Aktienindex (Dax) hat am Donnerstag vormittag seine Talfahrt fortgesetzt und am Mittag mit 11.358 Zählern den tiefsten Stand seit Ende März erreicht. Um 14.00 Uhr betrug der Wert rund 11.400 Punkte. Bereits am Vortag war das sogenannte Börsenbarometer wegen verbreiteter Rezessionsängste um mehr als zwei Prozent gefallen. Auch der US-Index Dow Jones gab zuletzt angesichts der jüngsten Verschärfungen im US-Handelskrieg deutlich nach – bis Donnerstag 16.00 Uhr (Ortszeit) um 3,05 Prozent gegenüber dem Vortagsschluss. (dpa/jW)