Verurteilter PiS-Politiker wird Polens Innenminister

Warschau. Der polnische Präsident Andrzej Duda hat Mariusz Kaminski von der Regierungspartei PiS trotz Bedenken der oppositionellen Bürgerplattform PO zum Innenminister ernannt. Kaminski sei »der richtige Mann am richtigen Platz«, sagte Duda am Mittwoch im Warschauer Präsidentenpalast. Der frühere Chef der Antikorruptionsbehörde CBA war 2015 in erster Instanz wegen Amtsmissbrauchs zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Zudem durfte er nach dem Urteil zehn Jahre kein öffentliches Amt übernehmen. Gleich nach Regierungsübernahme durch die rechtskonservative PiS-Partei im November desselben Jahres hatte Duda den Politiker aber begnadigt. (dpa/jW)