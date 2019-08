Move-Mitglied Delbert Orr Africa aufgetaucht

Philadelphia. Wie John Piette, Reporter der US-Wochenzeitung Workers World, am Montag (Ortszeit) mitteilte, ist das Move-Mitglied Delbert Orr Africa wieder aufgetaucht. Der von jW-Kolumnist Mumia Abu-Jamal in der Montagausgabe als »verschollen« gemeldete kranke politische Gefangene ist aus der Geisinger-Klinik in die Krankenstation des Staatsgefängnisses SCI Dallas in Luzerne County, Pennsylvania, zurückverlegt worden. Dort konnten ihn Ende vergangener Woche zwei Mitglieder der Move-Organisation besuchen. Carlos und William Africa erklärten danach gegenüber der Philadelphia Tribune: »Er ist schwach. Er ist an viele Schläuche angeschlossen, und seine Beine sind wegen Nierenproblemen geschwollen.« Der Besuch kam durch öffentlichen Druck zustande, den Aktivisten mit Protestaktionen vor der Geisinger-Klinik und vor dem Gefängnis erzeugt hatten, um Auskunft über den Verbleib des Häftlings zu erhalten. Ein Sprecher des SCI Dallas wollte die Vorgänge um den Gefangenen nicht kommentieren. Laut Tribune erklärte er lediglich: »Seine Anwälte stehen derzeit im Kontakt mit unseren Juristen«.