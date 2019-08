Eskalation im Jemen

Fawaz Salman/REUTERS Südjemenitische Separatisten am 10. August 2019 auf einem Panzer in Aden

Vierzig Getötete, 260 Verletzte, Zehntausende aus ihren Häusern Geflüchtete und eine krachende Niederlage für Riad: Am Wochenende sind mit der Einnahme des Präsidentenpalastes und dreier Kasernen in Aden durch südjemenitische Separatisten des 2017 gegründeten »Südlichen Übergangsrats« (STC) die Risse in der von Saudi-Arabien angeführten Kriegsallianz gegen den Jemen einmal mehr deutlich zutage getreten. Die seit mehr als vier Jahren bestehende Koalition, die die nach Angaben der Vereinten Nationen größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit ausgelöst hat, reagierte mit Luftangriffen auf ihre (ehemaligen) Alliierten, die ihrerseits seit Jahren von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), dem zweitwichtigsten Protagonisten der Kriegsallianz, aufgerüstet und trainiert werden.

Die Regierung von »Präsident« Abed Rabbo Mansur Hadi, die von einem Großteil der internationalen Gemeinschaft anerkannt wird, aber seit Jahren weder demokratisch legitimiert ist noch über einen nennenswerten Rückhalt in der Bevölkerung verfügt, sprach von einem Putsch. Turki Al-Malki, ein Sprecher der Militärallianz, forderte fast schon verzweifelt alle Parteien auf, »sich von den eroberten Positionen zurückzuziehen«.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und sein Counterpart aus den VAE, Scheich Mohammed bin Sajid Al Nahjan, trafen sich am Montag zum Krisengipfel in Riad. Den Konflikt in der Militärkoalition, der in den letzten 18 Monaten immer offener ausgetragen wurde, vermochten sie indes nicht zu vertuschen. Aidarus Al-Subaidi, ehemaliger Gouverneur Adens und heute Chef des STC, der eine Teilung des erst 1990 vereinigten Jemen anstrebt, erklärte sich offen für eine Vermittlung Saudi-Arabiens in dem Konflikt sowie bereit zu einem Waffenstillstand in Aden. Von einer Rückkehr zum Status quo ante, also einer Räumung der eroberten Stellungen aber war keine Rede.

Berichten zufolge war die Einnahme des symbolisch bedeutenden Präsidentenpalastes und der strategisch wichtigen Kasernen in der Hafenstadt ohne nennenswerte Gegenwehr der von Saudi-Arabien ausgerüsteten und trainierten Garde erfolgt, die teilweise sogar zu den Angreifern übergelaufen sein soll. Ausgelöst wurden die seit vergangenem Mittwoch andauernden Gefechte zwischen den Protegés Saudi-Arabiens auf der einen und denen der VAE auf der anderen Seite durch einen Drohnenangriff auf eine Militärparade in Aden, bei dem Dutzende separatistische Kämpfer und einer ihrer wichtigsten militärischen Kommandeure getötet worden waren. Ungeachtet der Tatsache, dass sich die Ansarollah (»Huthis«), die seit 2014 Jemens Hauptstadt Sanaa und bis heute wesentliche Provinzen im Nordwesten des Landes kontrollieren, zu dem Angriff bekannt hatten, beschuldigten die Separatisten die Islah-Partei, den jemenitischen Ableger der Muslimbruderschaft, daran beteiligt gewesen zu sein.

Der große Verlierer der bewaffneten Auseinandersetzungen ist – genau wie infolge von bereits im Januar 2018 aufgeflammten Gefechten mit 38 Getöteten und 220 Verletzten zwischen den offiziell im Kampf gegen die Ansarollah verbündeten Kräften – der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman. 2015 hatte er noch als Verteidigungsminister einen kurzen Krieg sowie einen Sieg im Kampf mit dem Iran um die Vormachtstellung in der Region angekündigt. Heute scheint er keinen Ausweg aus dem Debakel zu finden, in dem ein klarer Erfolg immer weiter entfernt erscheint.

Hussein Al-Asi, Außenminister der Ansarollah, machte den einzigen zu vernehmenden konstruktiven Vorschlag: Es sei an der Zeit, dass die bestimmenden Kräfte des Landes ernsthafte Gespräche miteinander führten, um den Jemen in einen föderalen Staat zu überführen. Eine gleichberechtigte Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen im Jemen im Gegensatz zu ihrer jahrzehntelangen Unterdrückung war neben dem Kampf gegen Korruption und für eine selbstbestimmte Entwicklung des Jemen eines der Hauptziele, mit dem die Ansarollah in den 2000er Jahren angetreten waren und von denen sie eine Mehrheit der Bevölkerung überzeugen konnten.