Stoppsignal

Bodo Marks/dpa

Umweltschutzaktivisten haben am Dienstag in Wolfsburg einen mit neuen Fahrzeugen beladenen Zug gestoppt. Wie ein Polizeisprecher am Mittag sagte, befand sich der Zug auf dem Zubringer des VW-Werks, der öffentliche Bahnverkehr sei nicht beeinträchtigt. »Die Umwelt und Lebensräume zerstörende Profitgier der Autoindustrie muss gestoppt werden«, teilten die Blockierer in einer Presseerklärung mit. »Dafür ist es notwendig, den Klimaschutz in die eigenen Hände zu nehmen und sich weder auf Staatspolitik noch auf Kapitalinteressen zu verlassen.« (dpa/jW)