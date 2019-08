In Barcelona streiken Flughafenkontrolleure

Barcelona. Das Sicherheitspersonal am Flughafen von Barcelona ist in der sommerlichen Hauptreisezeit in einen unbefristeten Streik getreten. Der Ausstand begann am frühen Freitag morgen kurz nach Mitternacht. Die spanische Regierung hatte sich eingeschaltet und einen Mindestbetrieb von 90 Prozent festgelegt, der von den Streikenden eingehalten werden muss. Zur Niederlegung der Arbeit sind rund 500 Angestellte der Sicherheitsfirma Trablisa aufgerufen – und damit sämtliche Airport-Kontrolleure. Die Gewerkschaften fordern mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem soll eine Pause von zehn Minuten pro Arbeitsstunde durchgesetzt werden. (dpa/jW)