Südkorea erschwert Exporte nach Japan

Seoul. Der Exportstreit zwischen Südkorea und Japan geht in die nächste Runde. Die Regierung in Seoul kündigte am Montag an, Japan von einer »weißen Liste« mit Ländern zu streichen, die in den Genuss beschleunigter Exportverfahren kommen. Industrieminister Sung Yun Mo sagte, Japan werde in eine neu geschaffene Handelskategorie von Staaten aufgenommen, die ihre Ausfuhrkontrollsysteme nicht im Einklang mit den »internationalen Exportkontrollgrundsätzen« betrieben. Von der japanischen Regierung war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. (jW/Reuters)