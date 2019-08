Waffenruhe in Libyen gescheitert

Tripolis. Die vereinbarte befristete Waffenruhe rund um die libysche Hauptstadt Tripolis ist gescheitert. Der »Mitiga«-Flughafen wurde am Sonntag von Raketen getroffen, wie die Verwaltung des Airports mitteilte. Sie veröffentlichte Fotos auf Facebook, die von der Startbahn und geparkten Flugzeugen aufsteigende Rauchsäulen zeigen. Die von mehreren westlichen Staaten anerkannte »libysche Regierung« gab den Truppen des Warlords Khalifa Haftar die Schuld an den Angriffen. Diese hätten die Waffenruhe zuvor schon einmal gebrochen, sagte Regierungssprecher Mustafa Al-Medschi der Nachrichtenagentur AFP. Beide Seiten hatten am Sonnabend in eine von der UNO geforderte Kampfpause während des dreitägigen Opferfestes, der höchsten islamischen Feiertage, eingewilligt. Das Fest begann am Sonntag. (AFP/jW)