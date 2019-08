Sant’Anna gedenkt der Opfer von SS-Massaker

Sant’Anna. Im toskanischen Bergdorf Sant’Anna di Stazzema haben an Montag Bewohner und Überlebende der Opfer eines Massakers vor 75 Jahren gedacht. Am 12. August 1944 hatten Einheiten der 16. SS-Panzergrenadier-Division »Reichsführer SS« als »Rache« für die Unterstützung der italienischen Partisanen alle nicht rechtzeitig in die Berge geflohenen Dorfbewohner vor der Kirche zusammengetrieben und erschossen – mehrere hundert Menschen starben. Das Verbrechen ist weiterhin ungesühnt, weil sich Deutschland nach einem 2004 in Italien gesprochenen Urteil weigerte, die Verurteilten auszuliefern. (jW)