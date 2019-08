Alarm im Schweinestall

Nikolay Doychinov/REUTERS Zwangsschlachtung in einem bulgarischen Bauernhof (Elchowo, 9.3.2006)

Ende Juli hat das Landwirtschaftsministerium Bulgariens im Zeitraum einer Woche in 23 der 28 Regionen des Landes die vorbeugende Schlachtung von 126.000 Schweinen angeordnet – mehr als 80.000 Tiere waren bereits zuvor getötet worden. Ein Jahr nachdem die Afrikanische Schweinepest in Bulgarien aufgetreten war, wurde sie nun zur Epidemie, die Wirtschaft und Umwelt bedroht. Den ersten Fall hatte es 2018 auf einer kleinen Farm im Dorf Tutrakantsi in der Region Warna gegeben. Die sieben Schweine des Guts wurden geschlachtet, während der Präsident der bulgarischen Behörde für Lebensmittelsicherheit versprach, dass der Staat alle Vorsichtsmaßnahmen treffen und keine Epidemie zulassen werde.

Im Juli letzten Jahres begann Bulgarien mit dem Bau eines Zaunes an der Landgrenze zu Rumänien, um die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in dem Land zu verhindern. Der Zaun sollte Wildschweine fernhalten, die das tödliche Virus in die Tierhaltung übertragen und so die Schweinefleischindustrie des Landes bedrohen könnten. Die Wälder Bulgariens seien allerdings voll mit Wildschweinen, ruderte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums am 2. August zurück. Zusammen mit den großen Industriebetrieben und den kleinen privaten Höfen, die über keine Sicherheitsmaßnahmen verfügen, sei dies die perfekte Voraussetzung für die Ausbreitung der Epidemie.

Das Schlachten Hunderttausender Schweine in Industriebetrieben ist ein schwerer Schlag für die Wirtschaft. Darüber hinaus kann dies zur Entlassung Zehntausender Angestellter führen. 20.000 Menschen arbeiten in Bulgarien in der Schweinefleischindustrie – ihre Arbeitsplätze sind nicht sicher. Unter ihnen seien keine Gewerkschaftsmitglieder, bestätigten Vertreter der beiden größten Gewerkschaften des Landes gegenüber jW. »Während des Ausbruchs der Epidemie haben wir mit den Eigentümern großer Industriebetriebe gesprochen, und sie haben uns versichert, dass sie ihr Bestes tun werden, um ihre Arbeiter zu halten«, sagte Walentina Wassiljonowa, stellvertretende Vorsitzende der Föderation unabhängiger Gewerkschaften in der Landwirtschaft.

Ende Juli berichtete das staatliche Fernsehen BNT allerdings, dass die Eigentümer eines der betroffenen großen Betriebe in Brushlen der Arbeitsagentur in der nördlichen Stadt Russe mitgeteilt hätten, dass sie beabsichtigen, Stellen zu streichen, die erforderlichen Unterlagen jedoch nicht hinterlegten. »Das große Problem ist, dass es in der industriellen Schweinezucht keine Gewerkschaften gibt. Das bulgarische Industriemodell unterscheidet sich stark vom deutschen, aber in solchen Situationen erkennen die Menschen, wie wichtig der soziale und gewerkschaftliche Schutz ist. Das Fehlen eines effektiven Sozialmodells ist ein großes Problem«, so Wassiljonowa, die auch als Vizepräsidentin der Europäischen Gewerkschaftsföderation im Landwirtschaftssektor tätig ist. Sie wies darauf hin, dass es aufgrund der rechtlichen Verfahren bei Massenentlassungen wahrscheinlich einige Zeit dauern wird, bis klar ist, wie viele Angestellte in der gegenwärtigen Krise ihren Arbeitsplatz verlieren.

Die Gewerkschaften fordern, dass das nächste Budget der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU nicht nur die finanziellen Verluste der Landwirte abdeckt, sondern auch Mittel für den Schutz der Arbeiter beinhaltet. Wassiljonowa betonte, dass sich die Bemühungen ihrer Gewerkschaft jetzt auf den Schutz von Veterinärexperten und Fachleuten innerhalb der staatlichen Behörden konzentrieren, die aktiv an den Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie beteiligt sind. Sie seien unterbezahlt und bräuchten bessere Arbeitsbedingungen. Die Gewerkschaft verhandele bereits mit der Regierung, um die Gehälter dieser staatlich angestellten Fachkräfte um rund 15 Prozent zu erhöhen und ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das Ergebnis hänge aber in hohem Maße vom nächsten Haushaltsverfahren ab. Der bulgarische Haushalt sei in bezug auf Investitionen in die Belegschaft sehr konservativ und restriktiv, so die Gewerkschafterin gegenüber jW.

Die Lage ist für kleine Landwirte allerdings auch nicht besser. Einige von ihnen organisierten Proteste und Straßensperren, um die Behörden daran zu hindern, gesunde Tiere zu schlachten. Das Landwirtschaftsministerium beschloss, im Umkreis von 20 Kilometern um betroffene Betriebe eine Quarantänezone einzurichten und die Besitzer zu zwingen, alle Tiere zu schlachten.

Um die Protestierenden zu beschwichtigen, traf sich Ministerpräsident Bojko Borisow, dessen Mitte-rechts-Regierung versucht, die Krise, die sie zu verantworten hat, einzudämmen, mit Bürgermeistern der Region Pasardschik. Nachdem er den Kleinbauern finanzielle Unterstützung versprochen hatte, erläuterte er, wie sich die Schweinepest seiner Ansicht nach ausgebreitet hatte: »Ich bin sicher, dass rumänische Touristen die Schweinepest nach Bulgarien gebracht haben. Täglich überqueren 57.000 Autos die Donaubrücke ins Land und werfen ihren Müll auf die Straße.« Das rumänische Außenministerium reagierte mit »Überraschung und Enttäuschung« auf die Vorwürfe des bulgarischen Premiers. Rumänische Touristen leisteten »einen wesentlichen Beitrag zum BIP Bulgariens«, so die Erläuterung eines Sprechers.