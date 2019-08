Syrische Truppen rücken in Idlib vor

Damaskus. Die syrischen Regierungstruppen haben bei ihrer Offensive gegen die von der Dschihadistenmiliz »Haiat Tahrir Al-Scham« kontrollierte Provinz Idlib eine strategisch wichtige Stadt erobert. Medien der libanesischen Hisbollah, die an der Seite Syriens kämpfen, bestätigten die Einnahme Al-Hobeits. Die Stadt ist der Zugang zum südlichen Teil der im Nordwesten des Landes gelegenen Provinz. Bei Gefechten am Sonnabend seien mehr als hundert Kämpfer auf beiden Seiten getötet worden, teilte die in Großbritannien ansässige »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« am Sonntag mit. (Reuters/jW)