EU subventioniert große Agrarkonzerne

Osnabrück. Ein Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland erhält einem Bericht zufolge mehr als 20 Prozent der Agrarsubventionen der EU. Wie die Neue Osnabrücker Zeitung am Freitag unter Berufung auf eine Antwort auf eine Grünen-Anfrage berichtete, bekamen für das Antragsjahr 2016 insgesamt 3.300 Betriebe zusammengenommen rund 991 Millionen Euro an Direktzahlungen überwiesen. Die Zuschüsse richten sich vor allem nach der Fläche, die ein Landwirt bewirtschaftet: Je mehr Hektar er hat, desto mehr Direktzahlungen fließen an den Betrieb. (AFP/jW)