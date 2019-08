Tunesien: Premier reicht Kandidatur ein

Tunis. Nach dem Tod des tunesischen Präsidenten Beji Caid Essebsi will Regierungschef Youssef Chahed neues Staatsoberhaupt werden. Der 43jährige von der säkularen Partei Tahya Tounes reichte am Freitag seine Bewerbungsunterlagen für die Präsidentenwahl am 15. September ein, wie die staatliche Nachrichtenagentur TAP meldete. Seit seinem Amtsantritt als Premierminister 2016 hat die Regierung auf Druck internationaler Geber Sparmaßnahmen verabschiedet, die zu Protesten führten und Chaheds Popularität sinken ließen. (dpa/jW)