Bruchlandung des Vielfliegers

Agencja Gazeta/Reuters Am Donnerstag erklärte Marek Kuchcinski auf einer Pressekonferenz in Warschau seinen Rücktritt

Der polnische Parlamentspräsident Marek Kuchcinski hat nach Wochen immer neuer Vorwürfe wegen einer Flugaffäre seinen Rücktritt angekündigt. Mit dieser Erklärung vom Donnerstag kam er einer Parlamentsdebatte über seine Abberufung zuvor, die die Opposition für Freitag beantragt hatte.

Die Entscheidung über den Rückzug Kuchcinskis von seinem exponierten Posten – er entspricht dem des Bundestagspräsidenten und gilt protokollarisch nach dem Präsidenten als Nummer Zwei im Staate – war am Mittwoch in einer Sitzung der Führung der Regierungspartei »Recht und Gerechtigkeit« (PiS) gefallen. Parteichef Jaroslaw Kaczynski erklärte am Donnerstag, Kuchcinski habe weder gegen geltendes Recht noch gegen die guten Sitten verstoßen. Mit dem Rückzug Kuchcinskis trage die PiS jedoch den »Bedürfnissen der Polen« Rechnung.

So kann man das auch sagen. Eine am Mittwoch von der Zeitung Rzeczpospolita veröffentlichte Umfrage besagte, dass 68 Prozent der Befragten quer durch die Parteien wegen der Vorwürfe den Rücktritt Kuchcinskis erwarteten; nur 14 Prozent hätten ihn weiter im Amt sehen wollen.

Die Vorwürfe gegen den Sejm-Präsidenten beziehen sich darauf, dass er in den letzten zwei Jahren mindestens 130 Mal Jets und Hubschrauber der Regierungsflugbereitschaft genutzt hat, um sich von Warschau in seine südostpolnische Heimatregion bringen zu lassen, oft über das Wochenende, aber angeblich immer zu »Dienstgeschäften«. Die waren von so gesamtstaatlichem Kaliber wie die Ehrung des millionsten Passagiers des D-Zugs zwischen Przemysl und Kiew, die Grundsteinlegung eines Badmintonzentrums an einer Schule der Region, diverse Kirchen-, Erntedank- und Feuerwehrfeste. War das wohl tatsächlich nicht illegal – zumal Kuchcinski wie allen Abgeordneten kostenlose Linienflüge im Inland zustehen –, so kam in mindestens 16 Fällen hinzu, dass die Ehefrau und/oder Kinder Kuchcinskis sowie bei Gelegenheit auch Parteifreunde samt Gattinnen mitflogen. Mindestens einmal nahm ein leer nach Warschau zurückkehrendes Flugzeug Frau Kuchcinski einfach mit. Das verstieß gegen diverse Verfahrensregeln für die Nutzung der Regierungsflugzeuge, die die Opposition in den letzten Wochen genüsslich breittrat. In den Medien wurde die Flugbereitschaft nur noch als »Air Kuchcinski« bezeichnet. Vor allem aber wurde dem Sejm-Vorsitzenden seine Informationsstrategie zum Verhängnis, erst alles abzuleugnen, dann nur das zuzugeben, was nicht mehr zu bestreiten war, und schließlich einräumen zu müssen, dass alle Daten über seine Flüge, die älter als 18 Monate waren, inzwischen gelöscht wurden. Das weckte in einem Land, in dem jeder Kleinbeleg für die Steuer fünf Jahre lang aufbewahrt werden muss, den naheliegenden Verdacht, dass mit den 130 nachgewiesenen Flügen das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein dürfte.

Aus dem Politikbetrieb heraus ist Kuchcinski mit seinem Rücktritt nicht. Er soll im südostpolnischen Wahlkreis Krosno, einer PiS-Hochburg, die Liste der Regierungspartei anführen. Er zählt in der PiS zu den »alten Kämpfern«, die zusammen mit Kaczynski Anfang der 90er Jahre in die Politik gegangen waren. In der zu Ende gehenden Legislaturperiode hatte er sich einen Namen damit gemacht, dass er die Geschäftsordnung des Sejm bis an die Grenzen des Möglichen zur Schikanierung der Opposition ausnutzte, etwa mit der Beschränkung von Redebeiträgen auf jeweils 30 Sekunden, der Verhängung von Geldstrafen und sogar mit dem Ausschluss der Opposition von Sitzungen, auf denen über Kleinigkeiten wie den nächsten Haushalt beraten wurde. Am 13. Oktober findet in Polen die Neuwahl des Sejm statt.